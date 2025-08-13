Copa Italia: Milan y Bari jugarán con brazalete negro
En señal de luto por la muerte del hijo de Matthias Verreth
Asimismo, el presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, firmó un comunicado en el que se anuncia que antes del inicio del partido en programa en el estadio del distrito de San Siro se realizará un minuto de silencio.
El texto publicado por Bari resalta que los jugadores de ambos equipos lucirán el brazalete negro "en señal de cercanía para Matthias y su familia" por la muerte de Elliot, de apenas 1 año.
El club Bari había anunciado el pasado 27 de julio la interrupción por anticipado de su pretemporada en Roccaraso por la muerte del hijo de Verreth, de 27 años. (ANSA).
