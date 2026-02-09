Copa Italia: Napoli y Como por un boleto a semifinales

Gianluca Manganiello fue designado para dirigir el partido previsto en el estadio Diego Maradona, donde será asistido en las bandas por Alessandro Costanzo y Luigi Rossi, mientras que Giovanni Ayroldi será el cuarto árbitro y Matteo Gariglio será el responsable del VAR con el respaldo de Francesco Fourneau.

El equipo partenopeo del DT Antonio Conte llegará al partido contra el Como de su colega español Cesc Fàbregas luego de la agónica victoria por 3-2 del pasado sábado 7 en campo del Genoa por la fecha 24 de la Serie A pese a haber sufrido la expulsión del zaguero brasileño Juan Jesús a los 76'.

Ese resultado dejó al Napoli tercero en el torneo con 49 puntos, ocho más que Como, que tuvo libre este fin de semana por la postergación para el miércoles 18 de su visita al Milan (50) por la indisponibilidad del estadio San Siro, que el pasado viernes 6 albergó la ceremonia inaugural de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

La mala noticia para Conte es que mañana ante Como sufrirá la ausencia del mediocampista escocés Scott McTominay, quien descansará por precaución tras la molestia muscular acusada ante Genoa y considerando que Napoli visitará el domingo 15 a Roma por la fecha 25 de la Serie A.

En este escenario, Conte alineará en el mediocampo al normacedonio Elif Elmas y al eslovaco Stanislav Lobotka, mientras que el delantero Matteo Politano iniciará en el banco de suplentes.

A la espera de la recuperación del mediocampista escocés Billy Gilmour y de su colega camerunés André Anguissa, el entrenador planea una defensa con el neerlandés Sam Beukema, el kosovar Amir Rrahmani y Juan Jesús, quien se perderá el duelo contra Roma por suspensión.

El serbio Vanja Milinkovic-Savic volverá a cuidar el arco, el uruguayo Mathías Olivera cubrirá la banda izquierda y el español Miguel Gutiérrez el costado derecho, mientras que el danés Rasmus Hojlund compartirá el ataque con los brasileños Giovane y Allison Santos.

Napoli, que igualó 0-0 como local contra Como en la décima fecha de la Serie A, busca su séptimo título de la Copa Italia, torneo que ganó en 1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14 y 2019-20, mientras que perdió en las finales de 1971-72, 1977-78, 1988-89 y 1996-97.

"Tenemos un partido muy importante mañana. Una eliminatoria contra el campeón italiano en un estadio impresionante.

Saldremos al campo con la mentalidad y la concentración necesarias", aseguró Fábregas en su cuenta de la red social X en la vigilia del partido en el que Como buscará su boleto a semifinales de la Copa Italia, torneo que el club nunca pudo ganar.

En la parte superior del cuadro, en tanto, Atalanta espera en semifinales al ganador del duelo que Bologna, campeón defensor, y Lazio jugarán el miércoles 11 en el estadio Renato Dall'Ara.

La edición 2025-26 de la Copa Italia repite el formato de los últimos años, con duelos de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma. (ANSA).