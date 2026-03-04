Copa Italia: No se sacaron ventaja

Resultó extraño el escenario que ofreció una vez un estadio Olímpico de la capital del que los fanáticos de Lazio volvieron a desertar en protesta contra la dirigencia y le restaron marco a un duelo atractivo.

Los aficionados se concentraron en las afueras de ese escenario, en Ponte Milvio, antes de trasladarse a la Curva Norte, del lado de afuera del estadio, para expresarle su apoyo al equipo con una bandera que decía: "Un acto de amor extremo".

Mientras se efectuaba la protesta contra la gestión del presidente Claudio Lotito que dejó sin aliento al equipo de Maurizio Sarri, se jugó el primer "chico" entre dos aspirantes a la corona que dejó vacante Bologna, campeón de la pasada edición.

Lazio, que conquistó la Copa Italia por séptima y última vez en 2018-2019 (venciendo justamente a Atalanta en la final) estuvo hoy dos veces en ventaja con los goles del nigeriano Fisayo Dele-Bashiru a los 47' y del franco-senegalés Boulaye Dia a los 87'.

Pero la alegría le duró apenas unos minutos en ambos casos porque el croata Mario Pasalic a los 51' y el estadounidense Yunus Musah a los 89' se encargaron de mantener en carrera al Atalanta de Raffaele Palladino, que será local en la revancha prevista para el 22 de abril en Bérgamo.

El "nerazzurro" se ilusiona con volver a conquistar la corona del torneo que celebró solamente una vez, en la final que le ganó al Torino en 1962-63, habiendo perdido las restantes cinco finales que disputó, incluida la mencionada con Lazio en 2018-29, primera de tres que jugó desde entonces (las dos restantes las perdió con Juventus en 2020-21 y en 2023-24).

Hoy, no se sacó ventajas con su rival, pero se llevó un empate ante una Lazio que seguramente se estará lamentando tras haber empatado un partido en el que estuvo dos veces arriba en el marcador y que parecía encaminado a ganar, pero se le escapó de entre las manos sobre el final.

Atalanta salió con más decisión en el inicio y a los 9' llegó al gol con el montenegrino Nikola Krstovic, pero la conquista fue invalidada por el árbitro Gianluca Manganiello, a intancias del VAR, por posición fuera de juego de Davide Zappacosta, quien lo había asistido.

El equipo de Palladino llevó la iniciativa del partido frente a una Lazio que no lograba arrimarse con peligro al arco de Marco Carnesecchi, refrendando la escasa efectividad ofensiva que viene exhibiendo desde hace algún tiempo, que contrastó con la que mostró su rival, que volvería a llegar en dos ocasiones sobre la valla defendida por Ivan Provedel.

Primero lo hizo con un cabezazo de Pasalic que se fue cerquita y después con un zurdazo del serbio Lazar Samardzic que salió apenas ancho, aunque sería Zappacosta quien estaría más cerca de abrir el marcador cuando conectó de derecha y de volea un pase de Lorenzo Bernasconi que sacudió el travesaño antes del final del primer capítulo.

Las máximas emociones deberían esperar al complemento y sería Lazio el que metería la primera estocada del partido cuando Daniel Maldini (el hijo de Paolo y nieto de Cesare con pasado en Milan) habilitó en profundidad a Dele-Bashiru, quien mano a mano con Carnesecchi lo superó con un toque suave a la red.

Un gol que los fanáticos de Lazio festejaron desde afuera del estadio, aunque la alegría duró poco, lo que tardó Pasalic en decretar el 1-1 tras un rebote concedido por Provedel ante otro de Samardzic para el 1-1 parcial. Lazio sintió el golpe, intentó reaccionar y lo hizo con un remate del neerlandés Kenneth Taylor que Carnesecchi alcanzó a desviar al tiro de esquina, tras lo cual Zappacosta respondió con otro que no encontró el blanco esperado.

Los goles parecieron encender los ánimos y llevaron a Sarri y a Palladino a cruzarse verbalmente al borde del campo de juego, obligando a Manganiello a amonestar a ambos entrenadores, pero faltaba todavía y tras un error de Pasalic llegó el gol de Dia para que Lazio volviese a festejar.

Sin embargo, el equipo de Sarri no pudo sostener la ventaja y Musah, cuando el partido agonizaba, volvió a igualar para Atalanta, que llegará mejor plantado a la revancha con una Lazio para la cual la Copa Italia representa la última oportunidad de cerrar la temporada con alguna alegría. (ANSA).