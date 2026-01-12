Copa Italia: Roma y Torino por el pase a cuartos de final

Kevin Bonacina fue designado para dirigir el partido previsto en el estadio Olímpico, donde será asistido en las bandas por Alessandro Cipressa y Alessandro Politi, mientras que Livio Marinelli será el cuarto árbitro y Paolo Mazzoleni estará a cargo del VAR con el apoyo de Giacomo Paganessi.

Roma alcanzó el cuarto puesto de la Serie A tras vencer por 2-0 como local al Sassuolo el pasado sábado 10, cuando Torino cayó por idéntico resultado en su visita al Atalanta por la fecha 20 del torneo.

"Es una pena no haber ganado la Coppa Italia con Atalanta, no lo hemos conseguido tres veces", afirmó el DT de Roma, Gian Piero Gasperini, en diálogo con Mediaset antes del partido contra el Torino de su colega Marco Baroni.

"Roma aún tiene la oportunidad de llegar a la final en casa, y eso sería crucial, pero el camino a partir de ahora es complicado. Primero Torino, que siempre es un equipo difícil, luego Inter, y posiblemente los otros dos partidos", recordó Gasperini, que llegó al equipo "giallorosso" luego de un exitoso ciclo de 9 años con Atalanta.

La mala noticia para Gasperini es que el delantero irlandés Evan Ferguson quedó al margen de la lista de convocados para el partido contra Torino por una inflamación del nervio ciático que sufrió tras un golpe en el triunfo ante Sassuolo.

Ferguson se sumó así a una lista de jugadores indisponibles por lesión que ya integraban el ucraniano Artem Dovbyk, Lorenzo Pellegrini, Tommaso Baldanzi y Pierluigi Gollini, mientras que Gianluca Mancini deberá cumplir una fecha de suspensión.

Como contrapartida, Gasperini podrá volver a contar con el jamaiquino Leon Bailey, recuperado de una lesión, y con el marfileño Evan Ndicka, quien se reincorporó tras la eliminación de la selección de su país en la Copa Africana de Naciones 2025.

En este escenario, Gasperini prepara una alineación con los argentinos Paulo Dybala y Matías Soulé en un ataque que completará Stephan El Shaarawy, quien reemplazó a Ferguson contra Sassuolo.

Por otra parte, Gasperini desestimó hablar sobre la tratativa para incorporar al delantero Giacomo Raspadori procedente del Atlético Madrid: "no sé nada y no tengo nada para agregar", aclaró.

Por su parte, Torino llegará al estadio Olímpico con la necesidad de volver a la senda del triunfo luego de las consecutivas derrotas contra Udinese (2-1) y Atalanta por las fechas 19 y 20 de la Serie A, en la que el equipo "granata" suma 23 puntos, dieciséis menos que Roma.

El partido contra Roma también puede representar un momento decisivo para Baroni, pues Torino perdió seis de sus nueve partidos más recientes y aventaja solo por 9 puntos a Fiorentina, en zona de descenso con Hellas Verona y Pisa, ambos con 13 unidades.

Torino buscará vencer a Roma para volver a decir presente en cuartos de final de la Copa Italia, un objetivo que solo consiguió en cuatro ocasiones desde 2005.

La idea de Baroni, que no podrá contar con Cesare Casadei (suspendido), es volver a alinear al arquero uruguayo Franco Israel, al zaguero chileno Guillermo Maripán y al delantero argentino Giovanni Simeone, quien suma 5 goles en la Serie A e ingresó a los 57' del partido contra Atalanta.

El programa de octavos de final de la edición número 79 de la Copa Italia se completará el martes 27, cuando Fiorentina recibirá al Como para definir el rival en la próxima instancia del Napoli.

En cambio, ya están definidos en la parte superior del cuadro la visita de Lazio al campeón defensor, Bologna, y el partido entre Atalanta y Juventus.

La edición 2025-26 de la Copa Italia repite el formato de los últimos años, con duelos de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma. (ANSA).