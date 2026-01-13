Copa Italia: Torino eliminó a Roma

El escocés Che Adams (35 y 52') y el turco Emirhan Ilkhan (90') sellaron la victoria del Torino en el estadio Olímpico, mientras que el español Mario Hermoso (46') y el juvenil Antonio Arena (82'), de 16 años, habían empatado transitoriamente para Roma.

Torino, que alineó al argentino Giovanni Simeone (reemplazado a los 70', cuando ingresó además el chileno Guillermo Maripán), visitará en febrero al Inter, líder de la Serie A en la que el equipo "granata" marcha duodécimo.

Por su parte, Roma, que contó con el brasileño Wesley y con el argentino Matías Soulé (reemplazado a los 58' por su compatriota Paulo Dybala), se enfocará ahora en la Serie A, donde marcha en el quinto puesto, y en la Europa League, en cuya fase de liga se ubica décima.

El programa de octavos de final de la edición número 79 de la Copa Italia se completará el martes 27, cuando Fiorentina recibirá al Como para definir el rival en la próxima instancia del Napoli.

En cambio, ya están definidos en la parte superior del cuadro la visita de Lazio al campeón defensor, Bologna, y el partido entre Atalanta y Juventus.

La edición 2025-26 de la Copa Italia repite el formato de los últimos años, con duelos de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma. (ANSA).