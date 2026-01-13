Copa Italia: Torino sorprendió a Roma y pasó a cuartos de final

El escocés Che Adams abrió el marcador a los 35' para Torino con un remate de media distancia y volvió a adelantar al equipo "granata" a los 52' luego del empate transitorio del español Mario Hermoso para Roma a los 46'.

El juvenil Antonio Arena, de apenas 16 años, volvió a igualar el resultado para Roma a los 82' tras un centro del brasileño Wesley solo 30 segundos después de ingresar por el jamaiquino Leon Bailey, pero el turco Emirhan Ilkhan (90') selló la victoria del equipo "granata" del DT Marco Baroni.

"El equipo está mejorando sin duda. Estoy contento de haber avanzado, por la afición, por el club y por los jugadores, pero lo que más me interesaba era cómo logramos la clasificación", destacó Baroni en diálogo con Mediaset.

Torino, que alineó al argentino Giovanni Simeone (reemplazado a los 70', cuando ingresó además el chileno Guillermo Maripán), visitará en febrero al Inter, líder de la Serie A en la que el equipo "granata" marcha duodécimo.

"Sé que lo queremos todo aquí, de inmediato, pero cuando hay que desarrollar jóvenes jugadores, lleva tiempo. Lamento los contratiempos, pero ahora tenemos que sentar las bases y luego seguir creciendo. El objetivo es mejorar constantemente. No tiene sentido aspirar a lo más alto ahora, tenemos que pensar en el día a día", subrayó Baroni.

Torino, que había vencido por 1-0 a Roma en su duelo de la primera rueda de la Serie A, se recuperó de las derrotas que había sufrido sucesivamente con Atalanta y Udinese por el torneo de la primera división del "Calcio" para sellar su boleto a cuartos de final de la Copa Italia por quinta vez desde 2005.

Por su parte, Roma, que contó con Wesley y con el argentino Matías Soulé (reemplazado a los 58' por su compatriota Paulo Dybala), se enfocará ahora en la Serie A, donde marcha en el quinto puesto, y en la Europa League, en cuya fase de liga se ubica décima.

"Vi muchas cosas buenas, muchos jugadores que remontaron dos veces. Es evidente que rotamos mucho el plantel, pero el partido se mantuvo abierto", analizó el DT de Roma, Gian Piero Gasperini.

"Incluso en las siguientes ocasiones, vimos cómo podría haber cambiado el partido: definitivamente podríamos haberlo ganado, y tengo que felicitar a los jugadores. Luego llegó ese córner que nos dejó decepcionados. Pensamos que iríamos a penales", reconoció Gasperini ante Mediaset.

"Estoy muy satisfecho con lo que tengo. Tuvimos una muy buena primera mitad de temporada, con los jugadores siempre respondiendo al máximo de sus capacidades", destacó el DT de Roma pese a la eliminación.

Gasperini felicitó luego a Arena: "me alegro por él, solo tiene 16 años, no le teme a nada. Quizás esté destinado a la cima, quién sabe", agregó.

"Nada ha cambiado para mí después de hoy. He jugado cuatro partidos como suplente con Gasperini y algunos entrenamientos, pero ya he aprendido mucho", aclaró en tanto el propio Arena.

"Ha ganado muchísimos partidos y ha formado a muchos jugadores fuertes. Quiero seguir trabajando y espero seguir así", añadió el joven delantero, quien relató sus emociones por el gol y su debut.

"Sí, es un momento maravilloso. Estaba un poco nervioso, pero entré y solo pensé en jugar, y un gran centro de Wesley entró en el segundo palo y marqué un golazo", concluyó Arena.

El programa de octavos de final de la edición número 79 de la Copa Italia se completará el martes 27, cuando Fiorentina recibirá al Como para definir el rival en la próxima instancia del Napoli.

En cambio, ya están definidos en la parte superior del cuadro la visita de Lazio al campeón defensor, Bologna, y el partido entre Atalanta y Juventus.

La edición 2025-26 de la Copa Italia repite el formato de los últimos años, con duelos de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma. (ANSA).