Copa Italia: Udinese y Torino, a dieciseisavos de final

El francés Arthur Atta (43') y el español Iker Bravo (59') sellaron los goles del Udinese ante Carrarese, que compite en la Serie B y alineó a los argentinos Julián Illanes y Nicolás Schiavi (reemplazado a los 62').

Udinese enfrentará al Palermo, también de la segunda división del "Calcio", en la próxima ronda del torneo, en la que Torino se medirá con Pisa ("verdugo" del Cesena) tras superar por 1-0 como local al Módena (Serie B) con un gol del croata Nikola Vlasic (51').

Torino contó con el uruguayo Franco Israel e incluyó a los 88' al colombiano Duván Zapata y a los 60' al argentino Giovanni Simeone (alentado desde las gradas por su padre Diego), cuyo compatriota Leandro Chichizola fue titular en Módena, que antes del partido rindió homenaje al "Grande Torino" en Superga.

El presidente del Módena, Carlo Rivetti, y otros integrantes de la comitiva depositó un ramo de flores bajo la lápida de las 31 víctimas de la recordada formación del club "granata" que perdieron la vida en la tragedia registrada el 4 de mayo de 1949.

La mayoría de los integrantes del "Grande Torino" fallecieron luego del impacto contra el muro de la Basílica de Superga del avión que los trasladaba de regreso tras un amistoso con Benfica disputado un día antes en Portugal.

Más difícil fue la clasificación del Hellas Verona, que superó por 4-2 en definición por penales al Audace Cerignola (de la Liga Pro, tercera división del fútbol italiano), con el que había empatado 1-1 en los 90' reglamentarios.

El croata Domagoj Bradaric abrió el marcador a los 55' para Hellas Verona, pero el español Miguel Ángel Sáinz-Maza envió el partido a la definición por penales al establecer el agónico empate para Audace Cerignola en el primer minuto adicionado del complemento.

El chipriota Grigoris Kastanos, el sueco Amin Sarr, el caboverdiano Dailon Livramento y el alemán Suat Serdar marcaron para Hellas Verona, en cuya lista falló el español Yellu Santiago.

A su vez, Carmine Cretella y Sáinz-Maza fueron los únicos que convirtieron en la definición por penales para Audace Cerignola, pues Luca Russo y Alessandro Faggioli malograros sus remates.

Hellas Verona alineó al colombiano Daniel Mosquera (sustituido a los 63') y al argentino Nicolás Valentini (reemplazado a los 9' por Bradaric), cuyo compatriota Santiago Visentín jugó todo el partido para Audace Cerignola.

Hellas Verona enfrentará en la próxima ronda al Venezia, que compite en la Serie B al igual que Spezia y Sampdoria, cuyo duelo también se definió por penales tras el empate 1-1 en los 90' reglamentarios.

El escocés Liam Henderson abrió el marcador a los 34' para Sampdoria, que logró la permanencia en la Serie B de manera agónica en la temporada 2024-25, mientras que Gabriele Artistico selló el empate definitivo a los 36' para Spezia.

Edoardo Soleri, Rachid Kouda, el búlgaro Petko Hristov y Salvatore Esposito fueron implacables en la lista de pateadores de Spezia, mientras que sólo el albanés Malvin Cuni y el español Víctor Narro anotaron para Sampdoria, que sufrió los fallos de Henderson y del español Estanis Pedrola.

Spezia enfrentará al Parma, que se clasificó a dieciseisavos de final en la víspera con una victoria por 2-0 como local ante Pescara (Serie B) con un doblete del argentino Mateo Pellegrino.

Por su parte, Milan venció por 2-0 como local al Bari y en la próxima ronda enfrentará al Lecce, mientras que Frosinone eliminó al Monza y en dieciseisavos de final se medirá con Cagliari.

El cuadro de dieciseisavos de final ya tenía definido los duelos Genoa-Empoli y Como-Sassuolo.

El campeón defensor, Bologna, debutará directamente en octavos de final al igual que Napoli (ganador de la edición 2024-25 de la Serie A), Juventus, Inter, Roma, Lazio, Atalanta y Fiorentina.

La edición 2025-26 de la Copa Italia repetirá el formato de los últimos años, con duelos de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma.

(ANSA).