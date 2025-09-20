Copa Ryder 2025, un torneo de golf como ningún otro

Cuente con el torneo más bullicioso del golf. Llévelo a un campo de golf público en Nueva York, famoso por sus enardecidas multitudes. Ahora llénelo con 50.000 fanáticos ondeando banderas en Bethpage Black. Es una receta que ha hecho de esta Copa Ryder la más esperada de todas.

“Creo que, sin duda, será el torneo de golf más grande de la historia", presagió Justin Thomas, el estadounidense más experimentado de su equipo a pesar de acudir apenas a su cuarta Ryder.

Si todo eso no es suficiente, el presidente Donald Trump no estaba dispuesto a perderse el duelo deportivo de "nosotros contra ellos". Contempla estar presente en la jornada de apertura el 26 de septiembre cuando los estadounidenses intenten recuperar el cetro.

La pasión es diferente a la de cualquier otro torneo de golf, todo por un trofeo de oro de 17 pulgadas donado por un comerciante de semillas inglés (Samuel Ryder) para una competencia amistosa de golf entre equipos de ambos lados del Atlántico en 1927. Después de casi un siglo, a veces no parece tan amistosa.

“Cuando eres parte de esto, realmente te cambia para siempre, realmente lo hace", señaló el capitán estadounidense Keegan Bradley, quien participó por última vez hace 11 años.

Bradley nunca desempacó su maleta desde su debut en la Ryder en 2012. Todavía está en su garaje en su casa de Florida. Ha prometido no abrirla ni sacar lo que hay dentro, en cualquier condición que esté, hasta que sea parte de un equipo campeón.

Casi tomó el asunto en sus propias manos, a punto de convertirse en el primer capitán jugador en la Ryder desde 1963 hasta que decidió no hacerlo. Todo lo que quiere es el trofeo.

Luke Donald regresa como capitán de Europa y busca emular a Tony Jacklin como los únicos capitanes europeos en ganar consecutivamente. Regresa con las mismas 12 caras del triunfo en Roma. Y un jugador diferente: Rasmus Hojgaard reemplaza a su gemelo idéntico Nicolai.

“Aunque tenemos mucha continuidad, esto es algo diferente. Entendemos lo difícil que es”, dijo Donald.

El equipo de Estados Unidos se aseguró de evitar el error de hace dos años, cuando todos sus jugadores menos dos pasaron un mes antes de la Ryder sin jugar. Practicaron juntos y jugaron juntos en el Procore Championship la semana pasada en California, y se retiraron a una mansión entre los viñedos como su refugio privado.

Eso llamó la atención de Justin Rose.

“Creo que Estados Unidos ha intentado demasiado convertirse en un equipo, mientras que Europa es un poco más natural y orgánica, y creo que proviene de cuestiones más profundas de alguna manera”, dijo.

Europa tuvo a 11 de sus 12 jugadores en el BMW PGA Championship en Inglaterra.

Se reunieron una noche y recibieron equipos de realidad virtual que les permitirían experimentar parte del ruido y las burlas que podrían presentarse en Bethpage Black.

“Creo que hemos estado hablando de la Copa Ryder en Bethpage probablemente durante 10 años, la expectativa sobre ella, cómo va a ser, cuán intensa va a ser”, dijo Rose. “Los neoyorquinos están locos, y creo que se convierten en una especie de caricaturas de sí mismos. Creo que sienten que tienen que estar a la altura de esa reputación. Así que, esperamos un caos absoluto allí”.

Esa es una de las razones por las que ganar una Ryder en el extranjero no ha sido fácil en la última década.

Los estadounidenses ganaron en casa hace cuatro años con su mayor paliza contra Europa, 19-9 en Whistling Straits, lo que llevó a Jordan Spieth a decir: "Si jugamos como lo hicimos esta semana, el marcador se verá igual allá".

Pero no fue así.

Europa ganó por séptima vez consecutiva en casa en 2023 por un margen de cinco puntos. Eso llevó a Rory McIlroy a decir que ganar una Ryder fuera de casa es el máximo logro en el golf.

“Y eso es lo que vamos a hacer en Bethpage”, advirtió McIlroy durante la conferencia de prensa en Roma.

Eso se determinará durante tres días de acción ininterrumpida: cuatro partidos de foursomes y fourballs el viernes 26 y sábado 27, seguidos de 12 partidos individuales el domingo 28.

Europa sólo necesita 14 puntos para retener la copa.

“Tenemos tres días para ver cuál es el mejor equipo, y va a ser una buena batalla”, indicó Scottie Scheffler, quien aprovechó la semana de encuentro con sus compatriotas para conseguir su sexto título de la Gira de la PGA este año.

Es alguien que entiende la pasión de la Ryder. Tenía lágrimas en los ojos hace dos años después de que él y Brooks Koepka estuvieron en el bando perdedor del partido de 18 hoyos más corto en la historia de la Ryder. Viktor Hovland y Ludvig Aberg necesitaron apenas 11 hoyos para vencerlos en foursomes, nueve y siete.

Los sentimientos encontrados se han convertido en parte de la Ryder en los últimos años, y la notoria multitud de Bethpage podría llevar eso a un nuevo nivel. Al menos Europa tendrá su parte de fanáticos, a diferencia de la última vez en Estados Unidos cuando las restricciones de viaje por el Covid-19 provocaron que el público se inclinara ampliamente a favor de los anfitriones.

Pero los visitantes esperan lo peor.

Bethpage Black, junto con su pedigrí de campeonato, pertenece a la gente. Es el primer campo propiedad de los contribuyentes en albergar un Abierto de Estados Unidos en 2002.

Los neoyorquinos duermen en sus autos durante la noche en el estacionamiento para hacer cola y jugar.

Cuesta US$70 jugar en el Black durante la semana para los residentes de Nueva York y el doble para todos los demás, aunque 140 sigue siendo un costo aceptable para un campo que ha albergado dos ediciones del US Open, un Campeonato de la PGA y ahora la Ryder.

Pero hay un orgullo que se manifiesta desde fuera de las cuerdas mientras los neoyorquinos observan a los mejores del mundo jugar en su campo de golf, y no son tímidos para hacerles saber a los jugadores lo que piensan. Como dijo Justin Leonard antes del US Open de 2009: "es como si tuvieras 50.000 propietarios allí, todos queriendo verte jugar en su campo".

Es diferente para una Ryder. No se trata de quién tiene la puntuación más baja entre 156 jugadores como en un major. Son los estadounidenses o los europeos.

“Los fanáticos de Long Island son los mejores. Son muy apasionados, y estoy contento de estar en el equipo al que están animando”, dijo Thomas. "Pero esperan mucho de nosotros, así que queremos dárselos".

