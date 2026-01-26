Copec y Tesla instalarán red de carga ultrarrápida para autos eléctricos en Chile

SANTIAGO, 26 ene (Reuters) - La filial de combustibles del grupo chileno Empresas Copec y Tesla firmaron un acuerdo para instalar una red de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos en estaciones de servicio ubicadas en carreteras a lo largo de Chile.

* La red contempla la instalación de cargadores Tesla Supercharger en estaciones de servicio Copec ubicadas entre la norteña ciudad de La Serena y la sureña Puerto Montt, con una distancia aproximada de 200 kilómetros entre cada punto.

* La potencia total por estación será de hasta 250 kilovatios y operarán con energía 100% renovable suministrada por una filial de Copec.

* La iniciativa se implementará gradualmente durante 2026.

* Las compañías no revelaron el monto de inversión para el proyecto. (Reporte de Fabián Cambero Editado por Javier Leira)