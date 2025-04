Copeland invierte en BlueHeart Energy para impulsar tecnologías de calefacción y refrigeración de próxima generación

ST. LOUIS Y HEEMSKERK, Países Bajos--(BUSINESS WIRE)--abr. 1, 2025--

Copeland, proveedor global de soluciones sostenibles para los fenómenos climáticos, anunció una inversión estratégica en BlueHeart Energy, una empresa emergente con sede en los Países Bajos que desarrolla una tecnología innovadora y prometedora para bombas de calor. Esta inversión demuestra el interés de Copeland por impulsar y posibilitar innovaciones que ayuden a combatir el cambio climático y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas.

A fin de poder alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de carbono para 2050 establecido en el Acuerdo de París, la Agencia Internacional de la Energía prevé que las tecnologías de generación de calor respetuosas con el medioambiente, como las bombas de calor, deberán duplicarse con creces hasta lograr representar el 50 % de las ventas mundiales en 2030. Las bombas de calor por sí solas tienen el potencial de reducir las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) en al menos 500 millones de toneladas para 2030.

La inversión de Copeland refleja su compromiso de explorar e invertir en tecnologías de vanguardia que aborden el cambio climático y los desafíos de la calefacción y la refrigeración en entornos residenciales, comerciales, industriales y de cadena de frío. La novedosa tecnología de calefacción basada en termoacústica de BlueHeart tiene el potencial de complementar las actuales tecnologías de compresores con un diseño compacto y un funcionamiento silencioso, especialmente adecuado para residencias de menor tamaño.

“Nos complace anunciar esta inversión estratégica en BlueHeart, cuya innovadora tecnología de bomba de calor basada en termoacústica complementa nuestra cartera de compresores scroll, que son los mejores en su tipo”, dijo Ross B. Shuster, director ejecutivo de Copeland. "Esta inversión ayudará a BlueHeart a comercializar su tecnología novedosa y reafirmará el compromiso de Copeland de impulsar la transición energética global y ofrecer soluciones de calefacción eficientes y sostenibles a escala mundial".

“Nos sentimos orgullosos de anunciar este paso estratégico importante que damos junto con Copeland. Gracias a ello, BlueHeart puede dar un gran salto y llevar el sistema BlueHeart al mercado con el apoyo y la complementación de un socio líder en el mundo", dijo Michiel Hartman, director ejecutivo de Blue Heart Energy. "Esta inversión refuerza el compromiso de BlueHeart de brindar escalabilidad, industrializar y abordar las necesidades de aplicación de sus clientes a través de nuestra tecnología, ofreciendo al mundo soluciones de calefacción y refrigeración que perdurarán en el futuro".

Aprovechando sus décadas de experiencia en el sector y su pericia técnica, Copeland brindará asistencia en el desarrollo del producto y la preparación para la salida al mercado de BlueHeart. Este apoyo incluirá asistencia en el diseño para la fabricación a escala, conocimiento de mercado, estrategias de captación de clientes y acceso a canales de venta establecidos. El objetivo de ofrecer estos recursos es acelerar el desarrollo tecnológico y la viabilidad comercial.

Esta inversión se alinea con la estrategia más amplia de Copeland de ofrecer soluciones de calefacción sostenibles y eficientes en entornos de vivienda diversos en todo el mundo y subraya, además, el compromiso de Copeland con su misión de impulsar soluciones innovadoras que contribuyan a la transición energética mundial.

El Fondo del Consejo Europeo de Innovación también se sumó como inversor estratégico, lo que refuerza el importante valor y el potencial transformador de la tecnología de BlueHeart.

Acerca de Copeland

Copeland es líder mundial en soluciones sostenibles de calefacción, refrigeración y cadena de frío para particulares e industrias. Ayudamos a clientes comerciales, industriales, de sistemas de refrigeración y residenciales a reducir sus emisiones de carbono y mejorar la eficiencia energética. Abordamos problemas, como el cambio climático, el crecimiento demográfico, la demanda de electricidad y las complejas cadenas de suministro mundiales para ofrecer innovaciones en las cadenas de frío que sean eficientes y sostenibles a fin de impulsar la transición energética, acelerar la adopción de refrigerantes naturales de bajo potencial de calentamiento global (GWP) y proteger los bienes más importantes del mundo. Contamos con más de 18 000 empleados y estamos presentes en más de 40 países, una presencia global que nos permite atender a nuestros clientes en cualquier parte del mundo y abordar desafíos de forma rápida y eficaz. Nuestras marcas líderes en el sector y nuestra cartera diversificada ofrecen innovación y tecnología probadas en más de 200 millones de instalaciones en todo el mundo. Juntos, creamos soluciones sostenibles que mejoran la vida y protegen el planeta para nosotros y para las generaciones futuras. Para obtener más información, visite copeland.com.

Acerca de BlueHeart

BlueHeart Energy es una empresa de tecnología profunda que desarrolló y actualmente comercializa un motor termoacústico llamado "BlueHeart". El sistema es respetuoso con el medioambiente, seguro y representa una solución preparada para el futuro. Cuenta con algunas características únicas, como el bajo nivel de ruido, la ausencia de refrigerantes y una ventana de funcionamiento amplia y flexible para el uso de calefacción y aire acondicionado en espacios residenciales, así como para aplicaciones industriales. Contamos con más de 45 empleados en los Países Bajos. Para obtener más información, visite blueheartenergy.com.

