Córdoba.- El compositor Tsode ha sido nominado por 'Totum' para los World Entertainment Awards 2026 de Estados Unidos

CÓRDOBA, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El compositor y productor cordobés Jesús Valenzuela (Tsode) ha sido nominado en la categoría 'Mejor Álbum Instrumental' para los World Entertainment Awards 2026 de Estados Unidos, un reconocimiento internacional que sitúa su último proyecto, 'Totum', entre las producciones musicales más destacadas del año a nivel global.

Según la información facilitada a Europa Press por el propio compositor, la gala de entrega se celebrará el 31 de enero de 2026 en Los Ángeles, en el emblemático Whisky A Go Go, uno de los escenarios más icónicos de la historia del rock.

La nominación ha sido anunciada recientemente a través de la plataforma oficial del certamen, que cada año reúne a artistas y creadores de más de 40 países y se celebra en la antesala de los premios Grammy.

Para Jesús Valenzuela, "esta nominación supone un impulso enorme para una obra que he creado desde la convicción de que la música instrumental sigue teniendo mucho que decir. 'Totum' nació para unir todos los géneros que han marcado mi vida, y verlo ahora reconocido a nivel internacional es algo que me emociona profundamente".

Con esta nominación, Tsode sitúa el nombre de Córdoba en el mapa de la música instrumental contemporánea, convirtiéndose en uno de los proyectos españoles con mayor presencia en certámenes musicales internacionales durante el próximo año.

'Totum' es un álbum de una sola pista de 65 minutos de duración, sin interrupciones, lanzado el pasado 31 de octubre, concebido como una obra concebida como un viaje musical de 65 minutos que fusiona rock progresivo, ambient, electrónica clásica, new age, neoclásico, orquestal y música cinematográfica.

Lejos de la tendencia actual de publicar canciones sueltas orientadas a listas de reproducción, Tsode reivindica con este trabajo el formato álbum como entidad artística completa. Se estructura como "una experiencia progresiva que evoluciona emocionalmente desde lo introspectivo hasta lo épico", incorporando en su introducción una narración a cargo del actor de doblaje Claudio Serrano, voz habitual de Ben Affleck o Batman.

La obra ha recibido elogios por su producción detallista, su tratamiento narrativo del sonido y la participación de músicos reconocidos como Rubén Álvarez, guitarrista en la gira del 50º aniversario de 'Tubular Bells'; el ganador del Grammy Latino Daniel Minimalia; Pepe Benlloch, pionero del new age en España, y figuras destacadas del panorama instrumental nacional, como Jaime Helios, Manu Herrera, Curro Martín, JM Mantecón, José Luis Serrano Esteban o Pablo Seque, entre otros.

Jesús Valenzuela, conocido artísticamente como Tsode, es un compositor y productor cordobés especializado en música instrumental, electrónica clásica, ambient y rock progresivo. A lo largo de su carrera, ha destacado por su sonido internacional, su interés por fusionar géneros y su capacidad para crear obras conceptuales de largo recorrido.

Su trayectoria ha sido reconocida en numerosos certámenes nacionales e internacionales. Ha recibido varios premios y nominaciones a lo largo de los años, entre ellos, los Global Music Awards (Estados Unidos), One World Music Radio (Reino Unido), Hollywood Music in Media Awards (Estados Unidos) o los Clouzine Music Awards (Estados Unidos).

Su música, marcada por influencias de Vangelis, Mike Oldfield, Jean-Michel Jarre o Enigma, combina electrónica clásica, texturas cinematográficas y una sensibilidad melódica propia. Con nueve álbumes previos publicados y una comunidad internacional en crecimiento, Tsode se ha consolidado como una referencia dentro de la música instrumental contemporánea española.