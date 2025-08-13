Corea: Arrestan por corrupción a exprimera dama surcoreana

Kim fue recluida en régimen de aislamiento en el Centro de Detención de Nambu, al suroeste de Seúl, en cumplimiento de una orden de arresto emitida por el Tribunal del Distrito Central a petición de los fiscales especiales que la investigan, que alegan preocupación por la destrucción de pruebas.

Su esposo, el expresidente Yoon Suk-yeol, está preso desde abril, en la prisión de Uiwang, al sur de Seúl, por su intento fallido de imponer la ley marcial el 3 de diciembre.

En el centro de detención, Kim debió someterse a los mismos procedimientos de ingreso que cualquier otra reclusa: un examen físico y fotos policiales con uniforme caqui.

El equipo del fiscal especial Min Joong-ki presentó una orden de arresto la semana pasada por presuntas violaciones de la Ley del Mercado de Capitales, la Ley de Fondos Políticos y una ley sobre la aceptación de sobornos para sus actividades de corretaje.

Los regalos de lujo a cambio de favores jugaron un papel clave en los cargos contra la ex primera dama. En 2022, en una cena de la comunidad surcoreana en Madrid, donde acompañó al expresidente en sus viajes a la OTAN, Kim exhibió un collar de Van Cleef & Arpels valorado en más de US$43.000, que no figuraba en la declaración oficial de su patrimonio.

En aquel momento, la Oficina Presidencial afirmó que se lo había "prestado un conocido".

Sin embargo, en agosto, el presidente de Seohee Construction, Lee Bong-kwan, confesó habérselo dado a ella para ayudar a su yerno a encontrar trabajo en el gobierno.

Kim también está acusada de recibir un collar Graff y bolsos Chanel de la controvertida Iglesia de la Unificación para impulsar su influencia, lo que la fiscalía describió como "una grave violación de la separación constitucional de la Iglesia y el Estado".

Posteriormente, en un registro realizado en julio, los investigadores encontraron una caja de reloj Vacheron Constantin y un certificado de autenticidad, que se cree que es un regalo de un empresario llamado Seo, uno de los principales donantes de Yoon. (ANSA).