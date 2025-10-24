Corea.- Corea del Norte comienza a construir un museo para "glorificar" a los soldados caídos frente a Ucrania

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Corea del Norte han informado este viernes de que han iniciado las labores de construcción de un museo para "glorificar" a los soldados norcoreanos caídos en el marco de los enfrentamientos con motivo de la invasión rusa de Ucrania, especialmente en la región rusa de Kursk.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, que ha asistido a una ceremonia por el lanzamiento del museo, ha destacado las "labores brillantes" desempeñadas por los militares en Kursk, donde "han derramado su sangre" y han "perdido la vida", según informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias KCNA.

"Este lugar es el santuario que nuestro país y nuestro pueblo ofrecen para acoger a los grandes hijos que defendieron lo más sagrado a costa de lo más preciado de su vida y orar por su inmortalidad", ha aseverado Kim.

Así, ha explicado que se trata de un "cementerio", un "salón conmemorativo y un monumento que se erigirá como un todo integral" e "incorporará las huellas de la vida de los excelentes hijos de nuestro Estado y nuestro pueblo, perdidas en feroces batallas", ha aseverado.

"Este museo, en el que reposará el alma de los combatientes, está situado en la zona de Hwasong, un símbolo de Pyongyang que hace gala de su vigor juvenil y rasgos modernos transformándose año tras año", ha recalcado.

Pyongyang desplegó entre 10.000 y 12.000 soldados en Rusia a medida que las tropas rusas mostraban su incapacidad para repeler la ofensiva del Ejército ucraniano en la zona, donde se hizo con unos 1000 kilómetros cuadrados tras una incursión sorpresa a principios de agosto de 2024.