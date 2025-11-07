Corea del Norte anuncia acciones "más ofensivas" tras el lanzamiento de un nuevo misil

MADRID, 8 Nov. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Defensa de Corea del Norte, No Kwang Chol, ha sostenido que el régimen norcoreano pondrá en marcha acciones "más ofensivas" contra sus "enemigos" tras el nuevo lanzamiento de un misil balístico hacia el mar de Japón poco después de la simbólica visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a la Zona Desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur.

"En el futuro, todas las amenazas que invadan nuestra esfera de seguridad se convertirán en objetivos directos de la RPDC y se gestionarán de la manera necesaria. Estamos listos para responder a todo. Mostraremos una acción más ofensiva contra la amenaza de los enemigos sobre el principio de garantizar la seguridad y defender la paz mediante una fuerza poderosa", ha indicado el ministro norcoreano en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal KCNA.

Aunque no ha mencionado el lanzamiento de misil, sí ha justificado una actitud más beligerante debido a los recientes ejercicios conjuntos realizados en la zona por los ejércitos surcoreano y estadounidense y a las conversaciones que Hegseth ha mantenido en el país asiático.

"Esta es una cruda revelación y una expresión intencional y desvelada de su naturaleza hostil para oponerse a la RPDC hasta el final", ha afirmado No Kwang Chol.

Asimismo, ha sostenido que "nunca" evitarán "la respuesta" ya que no les queda "otra opción" por culpa de la "hostilidad" de Estados Unidos hacia Corea del Norte. "¿Qué espera el mundo que hagamos, imaginando en qué posición estaremos en tales circunstancias?", dice la nota.

A primera hora de este viernes, el Ejército de Corea del Sur ha denunciado el lanzamiento de un misil de corto alcance desde Corea del Norte, después de que el líder norcoreano, Kim Jong Un, advirtiera en la víspera de que adoptaría medidas de represalia en protesta por las últimas sanciones de Estados Unidos contra individuos y entidades vinculadas a Pyongyang.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves sanciones contra ocho ciudadanos norcoreanos, entre ellos dos banqueros, y dos entidades vinculadas a Pyongyang por su relación con delitos cibernéticos y blanqueo de capitales.

EEUU "PERMANECE PREPARADO"

El Mando Indo-Pacífico del Ejército de Estados Unidos ha asegurado que el lanzamiento no ha significado una amenaza para las fuerzas estadounidenses, aunque ha calificado de "desestabilizador" el movimiento militar de Corea del Norte.

"Estamos al tanto del lanzamiento del misil y mantenemos una estrecha comunicación con nuestros aliados y socios. Si bien hemos evaluado que este evento no representa una amenaza inmediata para el personal o el territorio estadounidense, ni para nuestros aliados, el lanzamiento del misil pone de manifiesto el impacto desestabilizador de las acciones de la RPDC.

Estados Unidos permanece preparado para defender su territorio y a sus aliados en la región", ha expresado el cuerpo militar en un comunicado.