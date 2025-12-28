Corea del Norte anuncia un nuevo ensayo con un misil estratégico de largo alcance

MADRID, 28 de diciembre de 2025 (Europa Press). El Ejército norcoreano ha anunciado el ensayo a última hora de este sábado de un misil estratégico de largo alcance en una prueba que ha contado con la asistencia del líder del país, Kim Jong Un. El simulacro ha tenido lugar sobre las aguas del mar Amarillo con el objetivo de probar "la respuesta contraofensiva de estos proyectiles de largo alcance", según ha informado la agencia oficial de noticias norcoreana, KCNA. "Los misiles de crucero estratégicos volaron a lo largo de una trayectoria de vuelo establecida sobre el Mar Occidental de Corea durante 11.990 y 12.030 segundos, y alcanzaron el objetivo", según el comunicado de KCNA, recogido a su vez por la agencia oficial de noticias surcoreana, Yonhap. En una escueta declaración, Kim Jong Un ha indicado que esta prueba es un "ejercicio responsable de autodefensa" dado que demuestra "la rápida capacidad de respuesta de los componentes de la estrategia de disuasión nuclear" de su país. El Estado Mayor del Ejército surcoreano ha constatado de momento varios misiles disparados desde el área de Sunan, cerca de Pyongyang y de la costa norcoreana, de momento sin dar más detalles.