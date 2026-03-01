Corea del Norte condena la "agresión ilegal" a Irán
SEÚL, 1 mar (Reuters) -
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte dijo en un comunicado que los ataques de Israel contra Irán y la operación militar estadounidense constituían una "agresión ilegal" y una violación de la soberanía nacional, informó el domingo la agencia estatal de noticias coreana.
La operación militar estadounidense contra Irán estaba "dentro de lo esperado", afirmó el portavoz, calificándola de resultado inevitable dada la naturaleza "hegemónica y mafiosa" de Estados Unidos. La "guerra de agresión" de Estados Unidos e Israel es inaceptable bajo cualquier circunstancia, según el comunicado.
Los países de la región y otros con intereses comunes deben asumir la responsabilidad de restaurar la paz y la estabilidad en Oriente Medio, añadió.
El ejército israelí afirmó el domingo que había lanzado una nueva oleada de ataques contra Teherán después de que sus fuerzas aéreas llevaran a cabo una operación a gran escala que acabó con la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, lo que ha reavivado el temor a una inestabilidad generalizada en Oriente Medio. (Reporte de Heejin Kim; edición de David Goodman; editado en español por Tomás Cobos)