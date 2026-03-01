Corea del Norte condena la "agresión ilegal" a Irán

SEÚL, 1 mar (Reuters) -

El portavoz del Ministerio de Asuntos ‌Exteriores de ‌Corea del ⁠Norte dijo en un comunicado que los ataques de ​Israel contra Irán ⁠y ⁠la operación militar estadounidense constituían una "agresión ​ilegal" y una violación de la ‌soberanía nacional, informó el domingo ​la agencia ​estatal de noticias coreana.

La operación militar estadounidense contra Irán estaba "dentro de lo esperado", afirmó el portavoz, calificándola de resultado inevitable dada la ​naturaleza "hegemónica y mafiosa" de Estados Unidos. La "guerra de agresión" ⁠de Estados Unidos e Israel es inaceptable bajo ‌cualquier circunstancia, según el comunicado.

Los países de la región y otros con intereses comunes deben asumir la responsabilidad de restaurar la paz y la estabilidad en Oriente Medio, ‌añadió.

El ejército israelí afirmó el domingo que había ⁠lanzado una nueva oleada de ataques ‌contra Teherán después de ⁠que sus fuerzas aéreas llevaran ⁠a cabo una operación a gran escala que acabó con la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ‌lo que ha ​reavivado el temor a una inestabilidad generalizada en Oriente Medio. (Reporte de Heejin Kim; edición de David ‌Goodman; editado en español por Tomás Cobos)