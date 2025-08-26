Corea del Norte condena las maniobras militares de EEUU y Corea del Sur: "Muestran su deseo de invadir"
Las autoridades de Corea del Norte han vuelto a criticar este martes las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur en la región, unas actividades que consideran una muestra de "hostilidad" y de "su deseo de invadir" el territorio norcoreano. Kim Yong Bok, alto cargo del Ejército de Corea del Norte, ha indicado que las maniobras, que comenzaron hace ya nueve días y está previsto que finalicen el jueves, "rara vez se realizan por motivos de defensa". "Todo el mundo sabe que no es algo defensivo, especialmente viniendo de un país que tiene el mayor arsenal nuclear", ha apuntado, en referencia a Estados Unidos. Es por ello que ha destacado que, en caso de seguir adelante, estos dos países "pagarán un alto precio", según informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA. Además, Kim ha señalado que varios cazas F-35 participan en las maniobras y ha refutado la postura de los aliados, que insisten en que se trata de un ejercicio de entrenamiento con vistas únicamente "defensivas". Sin embargo, para Pyongyang estas medidas revisten un peligro dado que "tienen como objetivo poner sobre la mesa maniobras que faciliten una invasión" o un "ataque" contra Irán y sus instalaciones nucleares".
