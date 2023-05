Corea del Norte dice estar abierta a conversaciones con Japón si Tokio "deja el pasado atrás"

Las autoridades de Corea del Norte han asegurado este lunes que están abiertas a mantener conversaciones con el Gobierno japonés si Tokio "deja el pasado atrás", una clara referencia al secuestro de ciudadanos nipones por parte de Pyongyang.

El viceministro de Exteriores norcoreano, Pak Sang Gil, ha indicado que está preparado para negociaciones de alto nivel con Japón si el país cambia de postura, unas declaraciones que llegan después de que el primer ministro japonés, Fumio Kishida, expresara su deseo de iniciar este tipo de contactos.

Así, Pak ha indicado que "no hay razones para que Corea del Norte y Japón no mantengan encuentros" si Tokio "no se ve envuelto por el pasado y busca realmente una forma de mejorar sus relaciones", según ha recogido la agencia estatal de noticias KCNA.

En este sentido, ha matizado que Japón "está deseando alcanzar un acuerdo sobre el asunto de los secuestros", algo que para Pyongyang "realmente ya ha sido resuelto". Pak ha querido recordar que Kishida ha trasladado a las autoridades norcoreanas su deseo de celebrar una cumbre "sin condiciones preestablecidas" con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Además, ha puntualizado que Japón debe ahora "demostrar su disposición a resolver los conflictos mediante la puesta en marcha de medidas concretas, y no solo mediante palabras".

Europa Press