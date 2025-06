Corea del Norte dice haber enderezado destructor que zozobró al ser botado al mar

Seúl, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte indicó el viernes que enderezó un destructor que se volcó y lo amarró en un muelle en el puerto nororiental de Chongjin, mientras continúa reparando el nuevo buque que el gobernante Kim Jong Un considera un activo significativo de su Ejército.

El informe de medios estatales de Corea del Norte coincidió con las evaluaciones militares de Corea del Sur e imágenes satelitales comerciales recientes.

La Agencia Central de Noticias de Corea señaló que expertos examinarán de cerca el casco del barco antes de comenzar la siguiente fase de restauración, que tendrá lugar en un dique seco en el puerto vecino de Rajin. Se prevé que dure de siete a 10 días.

Imágenes satelitales tomadas el jueves por Planet Labs PBC y analizadas por The Associated Press mostraron el destructor afectado en posición vertical y flotando. No estaba claro de momento a partir de la imagen cuánto daño había sufrido el buque, que estuvo en el agua durante días después de su botadura fallida. Sin embargo, no parecía estar visiblemente inclinado, lo que significa que Pyongyang probablemente pueda enviarlo al otro puerto para una inspección de sus sistemas electrónicos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.