Corea del Norte dice que envió “medios especiales” contra el Sur

El líder norcoreano Kim Jong Un afirmó que su país movilizó "medios especiales" en respuesta a lo que llamó un fortalecimiento militar de Estados Unidos en Corea del Sur, informó el domingo la prensa estatal.

Estados Unidos tiene unos 28.500 soldados en el Sur para contener las amenazas militares del Norte, y en septiembre realizó un ejercicio militar conjunto con sus aliados Corea del Sur y Japón.

Pyongyang suele denunciar tales maniobras como ensayos para una invasión, aunque los países involucrados aseguran que son de carácter defensivo.

"La alianza nuclear EEUU-RDC (Corea del Sur) está avanzando rápidamente, y efectúan varios tipos de ejercicios para ejecutar escenarios peligrosos", declaró Kim el sábado en un discurso para inaugurar una exhibición de armas en la capital norcoreana, divulgado por la agencia noticiosa oficial KCNA.

"En proporción directa al fortalecimiento militar estadounidense en la RDC, nuestra preocupación estratégica sobre esta región es conocida, y acorde con ello, hemos asignado nuestros medios especiales a los objetivos mayores", sostuvo Kim.

Agregó que estaba "observando de cerca" el desarrollo militar al otro lado de la frontera, aunque no precisó a qué se refería con "medios especiales".

Fotos divulgadas por KCNA mostraron a Kim caminando junto a algunas armas, incluyendo un misil, y rodeado por generales norcoreanos.

Kim afirmó en septiembre que está dispuesto a conversar con Estados Unidos.

