Corea del Norte dice que los ejercicios militares entre EE.UU. y Corea del Sur dañan la estabilidad regional

Por Heejin Kim y Kyu-seok Shim

SEÚL, 10 mar (Reuters) -

Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, afirmó que las maniobras militares conjuntas de EEUU y Corea del Sur que comenzaron esta semana son un "Ensayo bélico provocador y agresivo" que perjudicará la estabilidad regional, según informó el martes la agencia estatal de noticias KCNA.

Las maniobras militares anuales denominadas "Escudo de Libertad" revelaron la "política hostil habitual" de los aliados hacia Corea del Norte y "perjudicarían aún más la estabilidad regional", dijo Kim en un comunicado.

Kim describió los ejercicios en Corea del Sur como una operación en la que participan más de 18.000 efectivos surcoreanos y estadounidenses y que se lleva a cabo "Día y noche en el territorio, el mar, el aire, el espacio exterior y el ciberespacio" de Corea del Norte.

Dijo que la demostración de fuerza militar podría "Conducir a consecuencias terribles e inimaginables".

Las recientes crisis geopolíticas mundiales y diversos acontecimientos internacionales demuestran que, en todas las maniobras militares llevadas a cabo por fuerzas hostiles, no hay distinción entre defensa y ataque, ni entre ejercicios y combate real, afirmó Kim.

Corea del Sur y EEUU han afirmado que las maniobras, que se llevarán a cabo del 9 al 19 de marzo, son "De naturaleza defensiva" e incorporarán escenarios de disuasión relacionados con las armas nucleares de Corea del Norte.

El ejercicio también servirá como una oportunidad para apoyar los preparativos en curso para la transferencia del control operativo en tiempo de guerra de Estados Unidos a Corea del Sur, según dijeron representantes de ambos países.

Corea del Sur pretende completar el traspaso del mando militar de EEUU antes de que finalice el mandato del presidente Lee Jae-myung en 2030.

Analistas afirman que las maniobras llegan en un momento delicado para Corea del Norte, ya que es testigo de cómo EEUU e Israel llevan a cabo operaciones contra los líderes de Irán que pueden reforzar la dependencia de Pionyang de su capacidad nuclear.

Los comentarios de Kim de que el poder ofensivo es el elemento disuasorio más fiable "Reflejan su determinación de no correr la misma suerte que Irán, lo que sirve tanto de justificación para la autodefensa como de mensaje renovado, tanto dentro como fuera del país, de que renunciar a las armas nucleares significaría la ruina", dijo Lim Eul-chul, experto en Corea del Norte de la Universidad Kyungnam de Corea del Sur.

Las maniobras de Estados Unidos y Corea del Sur se producen tras el Congreso del Partido gobernante de Corea del Norte celebrado en febrero, en el que el líder Kim Jong-un dijo que se centraría en ampliar el arsenal nuclear de su país. (Información de Heejin Kim y Kyu-seok Shim; edición de Ed Davies; edición en español de María Bayarri Cárdenas)