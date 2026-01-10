Corea del Norte dice que otro dron surcoreano entró en su espacio aéreo

Por Joyce Lee

SEÚL, 10 ene (Reuters) - Corea del Norte afirmó el sábado que Corea del Sur voló otro dron en su espacio aéreo el 4 de enero, infringiendo su soberanía, según el medio de comunicación estatal KCNA.

El anuncio, que se produce antes de que Corea del Norte celebre un congreso clave del partido que establecerá las políticas para los próximos cinco años, prepara el escenario para cimentar la retórica del líder Kim Jong Un de que Corea del Sur es una nación extranjera y hostil, dijo un analista.

El dron, que partió de una isla de la ciudad surcoreana de Incheon, voló 8 km antes de ser derribado en el espacio aéreo norcoreano, según la KCNA, que cita a un portavoz del ejército norcoreano.

El dron estaba equipado con cámaras de vigilancia para grabar "importantes" instalaciones norcoreanas, dijo KCNA. Fotos de KCNA mostraron un dron recuperado en pedazos, piezas electrónicas y fotos aéreas de edificios que, según la KCNA, el dron había tomado.

KCNA dijo que el incidente sigue a una incursión en septiembre de otro dron surcoreano que fue derribado sobre Kaesong.

"Incluso después del cambio de régimen... (Corea del Sur) ha seguido cometiendo tales actos de provocación con drones cerca de la frontera", dijo KCNA, calificando a Corea del Sur como su "enemigo más hostil".

Desde que el presidente surcoreano Lee Jae Myung asumió el cargo en junio, Corea del Norte ha rechazado los gestos conciliadores de la administración de Lee. Lee se había comprometido a reanudar las conversaciones con Pyongyang para rebajar la tensión en la península coreana.

El ejército de Corea del Sur declaró el sábado que no opera el modelo de dron en cuestión, que no operó drones en la fecha que Corea del Norte afirma, y que llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre la posibilidad de que un civil haya operado el dron.

"No tenemos intención de provocar a Corea del Norte y seguiremos tomando medidas prácticas y esforzándonos por aliviar las tensiones y fomentar la confianza", declaró el ejército surcoreano en un comunicado. (Reportaje de Joyce Lee; Edición de Edmund Klamann, Alistair Bell y Stephen Coates, Editado en español por Juana Casas)