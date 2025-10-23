Corea del Norte dice que probó nuevo sistema armamentista “de vanguardia”

Corea del Norte afirmó el jueves que probó un nuevo sistema armamentista "de vanguardia" que utiliza misiles hipersónicos para reforzar su defensa contra sus enemigos.

El lanzamiento fue detectado el miércoles por el ejército surcoreano y se trató de la primera prueba de misiles en meses por parte de Pyongyang.

El lanzamiento se dio una semana antes de que líderes mundiales, incluido el presidente estadounidense Donald Trump, lleguen a Corea del Sur para una cumbre regional.

El jefe militar norcoreano Pak Jong Chon declaró que "el nuevo sistema armamentista de vanguardia es una clara prueba de la constante mejora de las capacidades técnicas de autodefensa" de Corea del Norte, informó la agencia noticiosa oficial KCNA.

Según la agencia, la prueba estaba dirigida a mejorar la "sustentabilidad y efectividad de la disuasión estratégica contra enemigos potenciales".

No se reportó que el líder norcoreano Kim Jong Un estuviera presente en el lanzamiento.

El medio estatal indicó que dos "proyectiles hipersónicos" fueron lanzados al sur de la capital Pyongyong y alcanzaron su objetivo en el noreste del país.

Imágenes divulgadas por KCNA mostraron al misil en el aire antes de alcanzar su objetivo, donde explotó en una nube de tierra y humo.

Los misiles hipersónicos pueden viajar a más de cinco veces la velocidad del sonido y pueden maniobrar en pleno vuelo, lo que los hace más difícil de rastrear e interceptar.

oho/tc/mas/mvl