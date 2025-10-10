Corea del Norte dice que realizó un desfile militar con invitados de alto nivel

Corea del Norte realizó un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario de su gobernante Partido de los Trabajadores, al que asistieron invitados extranjeros de alto nivel, informó el sábado la prensa estatal.

“El 10 de octubre se celebró en la plaza Kim Il Sung un gran desfile militar para conmemorar el 80 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea”, informó la agencia oficial de noticias KCNA.

Según ese medio, en la parada militar se exhibieron algunas de las armas más poderosas de este aislado país dotado de armas nucleares, entre ellas un misil balístico intercontinental.

El evento se produjo en un momento en que el líder norcoreano, Kim Jong Un, se ha visto fortalecido por el apoyo crucial de Rusia, luego de enviar a miles de soldados a luchar junto a Moscú en la guerra contra Ucrania.

El primer ministro chino, Li Qiang, encabeza la delegación de Pekín en las celebraciones de esta semana en Corea del Norte. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev, aliado clave del presidente Vladimir Putin, también se ha sumado al encuentro en Pyongyang.

El mes pasado, Kim apareció junto al presidente chino, Xi Jinping, y Putin en un elaborado desfile militar en Pekín.

Estas celebraciones en Pyongyang se producen además después de que Seúl afirmara que “no se puede descartar” una reunión entre Corea del Norte y Estados Unidos al margen de la cumbre de la APEC de finales de octubre en Corea del Sur.

