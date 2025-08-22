Corea del Norte dice que tropas surcoreanas hicieron tiros de advertencia cerca de la frontera

Corea del Norte acusó el sábado a Corea del Sur de realizar disparos de advertencia contra sus tropas cerca de la frontera, y alegó que esto podría aumentar la tensión a niveles incontrolables.

El enfrentamiento ocurrió el martes mientras los soldados norcoreanos trabajaban para sellar permanentemente la frontera fortificada que divide la península, informó el medio estatal KCNA, que citó un comunicado del teniente general del ejército, Ko Jong Chol.

Ko calificó el incidente como una "grave provocación" y afirmó que el ejército surcoreano utilizó una ametralladora para disparar más de 10 tiros de advertencia a los soldados del Norte.

"Este es un muy serio preludio que inevitablemente conducirá la situación en la zona fronteriza, donde un gran número de fuerzas están situadas en confrontación una con la otra, a una fase incontrolable", advirtió Ko.

Corea del Sur inicialmente no confirmó el enfrentamiento.

El último enfrentamiento entre los dos archirrivales había ocurrido a inicios de abril, cuando las fuerzas surcoreanas hicieron disparos de advertencia luego de que unos 10 soldados norcoreanos cruzaran brevemente la frontera.