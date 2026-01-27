Corea del Norte dispara misil balístico al mar de Japón

Corea del Norte disparó el martes lo que parecía ser un misil balístico al mar de Japón, informó el Ministerio de Defensa japonés.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano también dijo haber detectado un "proyectil" disparado hacia lo que Seúl llama el mar del Este.

Se trata de la segunda prueba armamentista del Norte en lo que va de este mes, tras una salva de misiles lanzada antes de la visita del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, a China para una cumbre.

Corea del Norte intensificó en los últimos años sus pruebas de misiles.

Los analistas consideran que Pyongyang busca mejorar su precisión de ataque, en un desafío a Estados Unidos y Corea del Sur, al tiempo que prueba sus armas antes de potencialmente exportarlas a Rusia.

Pyongyang celebrará en las próximas semanas un congreso de su partido de gobierno, el primero en cinco años.

Antes de esa reunión, el líder Kim Jong Un ordenó la "expansión" y modernización de la producción misilera del país.