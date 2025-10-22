Corea del Norte dispara misil balístico, dice ejército surcoreano

Corea del Norte disparó el miércoles al menos un misil balístico, el primero en varios meses, informó el ejército surcoreano.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que el misil "no identificado" voló hacia el este.

El lanzamiento es el primero que realiza el Norte, un país con armas nucleares, desde que Lee Jae-myung asumió como presidente surcoreano en junio.

Ocurre una semana antes de una cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), con presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

Trump ha dicho que espera reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Según el Norte, Kim está abierto a conversar en el futuro pero con la condición de que no renunciará a su arsenal nuclear.

El Norte mostró este mes lo que calificó como su misil balístico intercontinental "más poderoso", durante un desfile militar al que asistieron altos cargos de Rusia y China.

