Corea del Norte dispara misiles al mar mientras se negocia para limitar el papel militar de EE. UU

SEÚL, 27 ene (Reuters) -

Corea del Norte disparó el martes varios misiles balísticos hacia el mar, que probablemente eran proyectiles de corto alcance, informaron Corea del Sur y Japón, mientras Washington y Seúl mantienen conversaciones sobre la transformación de su postura defensiva frente a Pionyang.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que los misiles se lanzaron desde una zona cercana a la capital del Norte, Pionyang, alrededor de las 15:50 hora local (0650 GMT) hacia el mar frente a su costa oriental. Los misiles volaron a unos 350 kilómetros.

La guardia costera de Japón dijo por separado que había detectado lo que podrían ser misiles balísticos lanzados por Corea del Norte que cayeron unos minutos después. La primera ministra, Sanae Takaichi, dijo que los misiles no tendrían ningún impacto en Japón.

En los últimos meses, Corea del Norte ha hecho pruebas de lanzamiento de misiles de corto alcance y cohetes de lanzamiento múltiple que, según ha declarado, se estaban desarrollando como parte fundamental de su arsenal nuclear táctico para protegerse de las amenazas de Estados Unidos y Corea del Sur.

El interés por los misiles balísticos de corto alcance y la artillería de Corea del Norte ha crecido después de que Pionyang los suministrara a Rusia para su uso en campos de batalla en la guerra contra Ucrania en virtud de un pacto de defensa mutua que firmaron en 2024.

El lanzamiento se produjo durante la visita de un alto cargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos a Corea del Sur, donde habló sobre la modernización de su alianza militar, ya que Washington busca un papel más limitado en sus esfuerzos combinados de defensa contra Corea del Norte. (Información de Jack Kim y Joyce Lee en Seúl, y Kantaro Komiya en Tokio; editado por Ed Davies; edición en español de María Bayarri Cárdenas)