Corea del Norte dispara misiles balísticos y condena los ataques de EEUU contra Venezuela

Por Hyunjoo Jin y Tim Kelly

SEÚL, 4 ene (Reuters) -

Corea del Norte lanzó misiles balísticos el domingo, el día en que el líder de su rival Corea del Sur inicia una visita de Estado a China, el principal aliado de Pionyang, y pocas horas después de que Estados Unidos atacara Venezuela.

Los disparos de al menos dos misiles, los primeros que lanza el país en dos meses, aumentan aún más las tensiones mundiales después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un asalto en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro.

Corea del Norte denunció de forma enérgica la acción estadounidense, diciendo que Washington "violó salvajemente la soberanía de Venezuela" y que el acto muestra "la naturaleza canalla y brutal de Estados Unidos".

Los misiles fueron lanzados horas antes de que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, iniciara una visita de Estado a China con la esperanza de promover la paz en la península coreana durante una cumbre con su par, Xi Jinping.

Los lanzamientos desde la capital Pionyang al mar entre las Coreas y Japón representan "un mensaje a China para disuadir de estrechar lazos con Corea del Sur y contrarrestar la postura china sobre la desnuclearización", afirmó Lim Eul-chul, profesor del Instituto de Estudios de Extremo Oriente de Seúl.

Asimismo, afirmó que Corea del Norte también quería enviar un mensaje de que "somos diferentes de Venezuela", como potencia nuclear y militar, preparada para responder con una "disuasión agresiva".

Refiriéndose al líder norcoreano Kim Jong Un, Bong Youngshik, profesor visitante de la Universidad de Yonsei, dijo: "Después de ver lo que está pasando en Venezuela ahora mismo, la persona que más miedo tendría es Kim Jong Un".

La oficina presidencial de Corea del Sur dijo que celebró una reunión de seguridad de emergencia e instó al Norte a cesar "los actos de provocación que violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

(Reporte adicional de Jack Kim, Ju-min Park y Heejin Kim en Seúl y Susan Heavey; editado en español por Carlos Serrano)