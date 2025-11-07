Corea del Norte dispara un misil balístico no identificado, según Seúl

Corea del Norte disparó este viernes al menos un misil balístico no identificado, informó el ejército surcoreano, ocho días después de que el presidente estadounidense Donald Trump aprobara a Seúl la construcción de un submarino de propulsión nuclear.

Corea del Norte lanza un misil balístico no identificado hacia el mar del Este, indicó el Estado Mayor Conjunto del Sur, utilizando el nombre coreano para el mar de Japón.

Trump había anunciado que Seúl construiría el sumergible en Estados Unidos, donde la tecnología nuclear es uno de los secretos militares más sensibles y mejor guardados.

A diferencia de los submarinos a diésel, que deben salir a la superficie periódicamente para recargar sus baterías, los de propulsión nuclear pueden permanecer sumergidos durante mucho más tiempo.

Los analistas afirman que el desarrollo de una nave de este tipo supondría un avance significativo en la base industrial naval y de defensa de Corea del Sur, que se uniría así al selecto grupo de países que cuentan con una.

Desde que una cumbre de 2019 entre el líder norcoreano Kim Jong Un y Trump fracasara por el alcance de la desnuclearización y el alivio de las sanciones, Pyongyang se ha declarado repetidamente un Estado nuclear irreversible.

