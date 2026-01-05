Corea del Norte dispara un misil balístico, según Seúl

Corea del Norte disparó un misil balístico desde su costa oriental el domingo, informó el ejército de Corea del Sur.

"Corea del Norte lanzó un misil balístico no identificado hacia el mar del Este", indicó el ejército, utilizando el nombre coreano para referirse al mar de Japón.

El Ministerio de Defensa de Japón también afirmó que había detectado el presunto lanzamiento de un misil balístico.

Corea del Norte realizó una prueba con un misil balístico en noviembre después de que el presidente estadounidense Donald Trump aprobara el plan de Corea del Sur de construir un submarino de propulsión nuclear.

Pionyang ha intensificado considerablemente las pruebas con misiles en los últimos años.

Analistas afirman que esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la precisión de los ataques, desafiar a Estados Unidos y a Corea del Sur, y probar armas antes de exportarlas potencialmente a Rusia.