Corea del Norte: el congreso del partido desvelará planes para la disuasión nuclear, según la KCNA

SEÚL, 28 ene (Reuters) - El líder Kim Jong Un dijo que el ⁠próximo congreso del ⁠gobernante Partido de los Trabajadores revelará los planes para fortalecer aún más la disuasión ⁠nuclear de ‌Corea ​del Norte, informó el miércoles la agencia estatal ​de noticias KCNA.

Kim dirigió el martes una prueba ‌exitosa de un sistema de lanzamiento ‌múltiple de cohetes ​de gran calibre, dijo KCNA.

El simulacro demostró mejoras significativas en la potencia de ataque, la movilidad y la precisión del arma, dijo Kim según la agencia.

Construir una capacidad ofensiva fiable y una estrategia de disuasión para frustrar un ⁠intento enemigo de desencadenar un conflicto armado es una política ​importante del gobernante Partido de los Trabajadores, dijo Kim.

"Esta prueba será una fuente de insoportable agonía mental y una seria amenaza para las fuerzas que intenten provocar un enfrentamiento militar con nosotros", declaró Kim.

Corea ⁠del Sur y Japón condenaron el martes el lanzamiento ​de posibles misiles balísticos de corto alcance por parte de Corea del Norte hacia el mar frente a su costa ‍oriental.

Corea del Norte ha desafiado la prohibición de Naciones Unidas de desarrollar misiles balísticos.

Kim no dio más detalles sobre su comentario acerca del próximo congreso del partido gobernante, ​que se espera que tenga lugar en algún momento de las próximas semanas. El país no ha anunciado las fechas.

