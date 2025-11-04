Corea del Norte envía 5.000 soldados a Rusia para reconstruir infraestructuras, según Seúl

Corea del Norte ha enviado a cerca de 5.000 soldados a Rusia para ayudar en la "reconstrucción de infraestructuras", declaró el martes un diputado surcoreano tras una sesión informativa de los servicios de inteligencia de Seúl.

"Unos 5.000 soldados norcoreanos de construcción se han desplazado a Rusia por fases desde septiembre y se espera que sean movilizados para la reconstrucción de infraestructuras", dijo el diputado surcoreano Lee Seong-kweun a los periodistas.

Según Lee, los servicios de inteligencia estiman en 10.000 el número de soldados norcoreanos actualmente desplegados cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania.

Corea del Norte, liderada por Kim Jong Un, ha enviado miles de soldados a combatir junto a las fuerzas rusas en Ucrania.

Al menos 600 soldados norcoreanos han muerto en la guerra de Ucrania, que empezó con la invasión rusa de 2022, y varios miles más han resultado heridos, según estimaciones surcoreanas.

Los analistas creen que, a cambio de enviar tropas, Rusia está suministrando a Corea del Norte financiera, tecnología militar así como alimentos y energía.

Según la organización Multilateral Sanctions Monitoring Team, Corea del Norte planea enviar 40.000 trabajadores a Rusia, "incluidas varias delegaciones de especialistas en tecnología de la información".

