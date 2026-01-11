Corea del Norte exige "explicación" a Seúl sobre incursión de dron

La poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un exigió una "explicación" detallada al Sur sobre la supuesta incursión de un dron sobre su territorio, informó el domingo la prensa estatal.

Según Pyongyang, el dron cruzó la frontera el sábado desde la ciudad surcoreana de Ganghwa hacia la localidad norcoreana de Kaesong, y divulgó imágenes de los escombros del aparato que asegura haber derribado.

Seúl rechazó la denuncia, y su Ministerio de Defensa afirmó que el dron es de un modelo que su ejército no opera.

"Afortunadamente, el ejército de la RDC (iniciales de Corea del Sur) expresó oficialmente que no efectuó (la incursión) y que no tenía la intención de provocar o irritarnos", declaró Kim Yo Jong en un comunicado divulgado por la agencia noticiosa oficial KCNA.

"Pero deben dar una explicación detallada sobre el caso de un dron que cruzó la frontera sur de nuestra República", agregó Kim Yo Jong, según KCNA.

En respuesta a las acusaciones del Norte, el ejército surcoreano afirmó que su propia investigación reveló que "no posee el vehículo aéreo no tripulado en cuestión, ni operó un vehículo aéreo no tripulado en la hora y fecha señalada por Corea del Norte".

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ordenó el sábado una "investigación rápida y rigurosa" a cargo de un equipo conjunto militar y policial.