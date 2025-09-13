Corea del Norte impulsará su arsenal militar nuclear y convencional, dice agencia estatal

El líder norcoreano, Kim Jong Un, afirmó que Pyongyang revelará en una próxima reunión clave del partido gobernante una política para impulsar su arsenal nuclear y su poder militar convencional, según informaron medios estatales el sábado.

Desde la fallida cumbre con Estados Unidos en 2019, Corea del Norte ha reiterado que nunca renunciará a sus armas nucleares y se ha declarado un estado nuclear "irreversible".

Durante una visita a instalaciones de investigación de armas esta semana, Kim afirmó que Pyongyang "presentará la política de impulsar simultáneamente el desarrollo de fuerzas nucleares y fuerzas armadas convencionales", informó la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

Kim también enfatizó la necesidad de "modernizar" las fuerzas convencionales del país, sin especificar la fecha de la reunión del partido.

En el último congreso del partido, celebrado en enero de 2021, Kim presentó una ambiciosa agenda militar, y se comprometió a desarrollar armas avanzadas como satélites espía militares y misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido.

Los analistas prevén que la próxima reunión se celebre a principios del próximo año.

