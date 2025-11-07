Corea del Norte lanzó al menos un misil balístico hacia el mar oriental, dice Seúl

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte lanzó al menos un misil balístico hacia el mar oriental, denunciaron las fuerzas armadas surcoreanas el viernes, en un momento en que Pyongyang intensifica sus pruebas mientras las conversaciones con Washington y Seúl siguen estancadas.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur no divulgó de momento otros detalles, incluido qué tipo de arma balística era ni qué distancia recorrió.

El gobierno norcoreano ha estado acelerando el ritmo de sus pruebas armamentísticas en las últimas semanas, entre ellas el lanzamiento de supuestos misiles hipersónicos y misiles de crucero el mes pasado que, según dijo, ampliaron las capacidades de su ejército, el cual cuenta con armas nucleares.

Las fuerzas armadas surcoreanas indicaron previamente que detectaron que Corea del Norte disparó 10 proyectiles de artillería hacia sus aguas occidentales el lunes, cuando el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, inició una visita de dos días a Corea del Sur.

El Estado Mayor Conjunto también señaló que Pyongyang disparó el mismo número de proyectiles el sábado por la tarde, antes de una cumbre entre el presidente surcoreano Lee Jae Myung y el mandatario chino Xi Jinping en Gyeongju, Corea del Sur, donde Lee pidió que Beijing desempeñe un papel más firme para persuadir al gobierno norcoreano a regresar al diálogo con Washington y Seúl.

Después de las conversaciones anuales de seguridad con funcionarios de defensa de Corea del Sur el martes, Hegseth elogió los planes surcoreanos de aumentar su gasto militar ante las amenazas nucleares por parte de Pyongyang y otras incertidumbres regionales.

El gobernante norcoreano Kim Jong Un ha estado evadiendo cualquier diálogo con Washington y Seúl desde que sus conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump se vinieron abajo en 2019 durante el primer mandato de Trump, en medio de desacuerdos sobre un posible alivio de las sanciones ordenadas por Estados Unidos contra el gobierno norcoreano a cambio de medidas para desmantelar el programa nuclear de Kim.

Desde entonces ha acelerado la expansión de su programa de armas nucleares y misiles, a la vez que estableció una alianza con Rusia, enviando miles de soldados y grandes cantidades de equipo militar para respaldar la guerra del presidente Vladímir Putin contra Ucrania. Ahora el arsenal de Kim incluye misiles con capacidad nuclear de diversos alcances, los cuales apuntan al territorio continental de Estados Unidos y a los aliados de la Casa Blanca en Asia.

En un magno desfile militar en Pyongyang el mes pasado, al que asistieron altos funcionarios de Rusia, China y Vietnam, Kim mostró algunas de las armas más poderosas de su arsenal, incluido un nuevo misil balístico intercontinental que podría estar preparando para probarlo en las próximas semanas.

Kim ha instado a Washington a abandonar su exigencia de que Corea del Norte entregue sus armas nucleares como condición previa para reanudar la diplomacia. Ignoró la propuesta de Trump de entrevistarse mientras el presidente estadounidense estaba en Corea del Sur la semana pasada, donde participó en reuniones con líderes mundiales que asistieron a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Gyeongju.

Corea del Norte denunció el jueves las sanciones más recientes del gobierno de Trump dirigidas a los delitos cibernéticos que ayudan a financiar su programa de armas nucleares ilícitas, acusando a Washington de albergar hostilidad hacia Pyongyang, y prometiendo implementar contramedidas no especificadas. Algunos expertos dijeron que la declaración deja entrever que el gobierno norcoreano no siente que sea urgente reabrir conversaciones con Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.