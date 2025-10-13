Corea del Norte probablemente recibió ayuda de Rusia en submarinos, según un ministro surcoreano

SEÚL, 13 oct (Reuters) -

Es probable que Corea del Norte haya recibido ayuda técnica de Rusia para el desarrollo de sus submarinos, según dijo el lunes al Parlamento el ministro surcoreano de Defensa, Ahn Gyu-back.

Corea del Norte ha prometido desarrollar submarinos capaces de lanzar misiles balísticos y ha efectuado pruebas de lanzamiento desde plataformas sumergidas, pero no está claro si Pionyang ha logrado dominar el lanzamiento desde submarinos.

También está desarrollando submarinos de propulsión nuclear.

Ahn dijo ante la Comisión de Defensa del Parlamento que parecía cierto que el Norte estaba recibiendo "diversas tecnologías" para el desarrollo de submarinos.

Sin embargo, el ministro dijo que era prematuro concluir que Pionyang había probado un misil balístico lanzado desde un submarino.

Corea del Norte y Rusia han intensificado drásticamente su cooperación militar en los dos últimos años, y Pionyang ha desplegado más de 10.000 soldados para luchar en la guerra contra Ucrania a cambio de ayuda económica y tecnología militar, según evaluaciones de los servicios de inteligencia surcoreanos. (Información de Jack Kim; edición de Ed Davies; editado en español por Patrycja Dobrowolska)