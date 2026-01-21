Corea del Norte produce suficiente material nuclear al año para fabricar hasta 20 armas, según Seúl

Corea del Norte produce suficiente material nuclear al año para fabricar hasta 20 armas, afirmó el miércoles el presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

"Incluso ahora, en Corea del Norte se siguen produciendo materiales nucleares suficientes para fabricar entre 10 y 20 armas nucleares al año", aseguró Lee a periodistas en una conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, el Norte sigue mejorando su tecnología de misiles balísticos de largo alcance destinados a atacar el territorio continental de Estados Unidos, alertó el mandatario surcoreano.

"En algún momento, Corea del Norte habrá conseguido el arsenal nuclear que cree necesario para mantener el régimen, junto con la capacidad de misiles balísticos intercontinentales capaces de amenazar no solo a Estados Unidos, sino al mundo en general", añadió.

"Y una vez que haya un excedente, saldrá al extranjero, más allá de sus fronteras. Entonces surgirá un peligro global", dijo.

El mandatario pidió un enfoque pragmático para abordar la cuestión nuclear de Corea del Norte.

Según expertos, Corea del Norte posee decenas de ojivas nucleares, a pesar de las sanciones internacionales, y afirma que este arsenal es una disuasión necesaria frente a lo que considera una amenaza militar de Estados Unidos y sus aliados.

Pyongyang ha insistido en que nunca renunciará a sus armas atómicas y se ha declarado una potencia nuclear "irreversible".

Desde su toma de posesión en junio, Lee ha abogado por la reanudación del diálogo con el Norte, pero el Norte no ha respondido favorablemente a esta iniciativa.