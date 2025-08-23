Corea del Norte prueba dos “nuevos” misiles de defensa aérea, según agencia KCNA

El dirigente norcoreano Kim Jong Un supervisó el sábado los disparos de prueba de dos "nuevos" misiles de defensa aérea, anunció la agencia estatal KCNA, luego de que Corea del Norte acusó a Corea del Sur de atizar las tensiones en la frontera.

Estos disparos demostraron que los nuevos sistemas antimisiles norcoreanos tienen una "capacidad de combate superior", informó el domingo KCNA.

El informe de la agencia no dio ningún detalle sobre estos nuevos misiles, salvo que su "modo de funcionamiento y reacción reposa en una tecnología única y especial".

La noticia de estos disparos llega luego de que el ejército surcoreano anunció el sábado que hizo disparos de alerta hacia soldados norcoreanos que cruzaron brevemente el martes la frontera.