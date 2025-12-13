Corea del Norte reconoce que perdió a nueve soldados en operaciones de desminado en Rusia

Una unidad de ingenieros militares norcoreanos fue desplegada durante cuatro meses para desminar la región rusa de Kursk, una misión en la que murieron nueve soldados, informó este sábado la prensa estatal de Pyongyang.

Corea del Norte ha enviado miles de militares para luchar por Moscú mientras continúa con su invasión de Ucrania, que dura ya casi cuatro años, según agencias de inteligencia surcoreanas y occidentales.

De acuerdo con la agencia de noticias norcoreana KCNA, el líder Kim Jong Un presidió el viernes una ceremonia de bienvenida para los soldados del 528º regimiento de ingenieros que pasaron 120 días en Kursk, región parcialmente ocupada por las fuerzas ucranianas entre agosto de 2024 y la primavera de 2025.

Durante el evento, Kim anunció "la dolorosa pérdida de nueve vidas" durante la operación.

El líder otorgó a las nueve víctimas el título de "Héroes de la República Popular Democrática de Corea" y otras distinciones para "rendir un homenaje eterno a su valentía", añadió KCNA.

Kim expresó "el dolor de haber esperado 120 días sin olvidar ni un solo instante a sus queridos hijos".

En junio, Rusia anunció el despliegue de 1.000 soldados de ingeniería y unos 5.000 trabajadores norcoreanos para "la reconstrucción" de Kursk, recuperada de Ucrania dos meses antes por las fuerzas de Moscú con la ayuda de un contingente del país asiático.

La participación de estos militares en operaciones de desminado fue confirmada en noviembre, con fotos, por el periódico oficial del Ministerio de Defensa ruso.

Ambos países están vinculados por un acuerdo de defensa mutua firmado en 2024 con motivo de una visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a Corea del Norte.