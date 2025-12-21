Corea del Norte urge frenar ambiciones nucleares de Japón "a cualquier costo"

Corea del Norte afirmó el domingo que las ambiciones nucleares de Japón "deben ser evitadas a cualquier costo", luego de que una autoridad de Tokio sugiriera que su país debe tener armas nucleares.

Un funcionario del despacho de la primera ministra japonesa fue citado el jueves por la agencia Kyodo News diciendo: "Creo que debemos poseer armas nucleares".

La fuente agregó que "al final solo dependemos de nosotros mismos", al explicar la necesidad de armas atómicas.

Según Pyongyang, las declaraciones demuestran que Tokio "está revelando abiertamente su ambición de poseer armas nucleares, cruzando una línea roja".

El director del Instituto de Estudios Japoneses de la cancillería norcoreana dijo en un comunicado que los planes nucleares japoneses "deben evitarse a cualquier costo porque será un gran desastre para la humanidad".

El funcionario, cuyo nombre no fue revelado, agregó que si Japón adquiere armas nucleares, "los países asiáticos sufrirán un horrible desastre nuclear y la humanidad enfrentará un gran desastre".

El comunicado, divulgado por la agencia oficial KCNA, no hizo referencia al programa nuclear norcoreano.

Se cree que Corea del Norte posee decenas de ojivas nucleares y ha prometido mantenerlas pese a las sanciones internacionales.

Pyongyang afirma necesitarlas para disuadir lo que considera son amenazas militares de Estados Unidos y sus aliados.