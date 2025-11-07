Corea del Norte ve el lanzamiento de un misil como un "derecho legítimo"
Corea.- Rusia ve el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte como un "derecho legítimo"
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press)
Las autoridades de Rusia han descrito este viernes el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este, como un "derecho legítimo" del país asiático en materia de defensa.
Así se ha expresado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha asegurado que Moscú "respeta el derecho legítimo de sus amigos norcoreanos de garantizar su seguridad de la forma que estime necesaria".
Sobre las iniciativas para lograr finalmente la paz en la península de Corea, Peskov ha aclarado que Rusia "aplaude todos los pasos que permitan normalizar la situación en cumplimiento de los intereses de Corea del Norte", país con el que ha registrado un acercamiento durante el último año, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Interfax.
De momento, las autoridades norcoreanas no se han pronunciado sobre el lanzamiento, que es el sexto de este tipo desde enero de 2025 y el segundo desde la toma de posesión del presidente surcoreano.
