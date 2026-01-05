Corea del Norte vincula misil hipersónico a "reciente crisis geopolítica"

El líder norcoreano Kim Jong Un supervisó el domingo el lanzamiento de misiles hipersónicos, un ejercicio que consideró necesario debido a "la reciente crisis geopolítica", una aparente referencia al ataque estadounidense en Venezuela, informó el lunes la prensa estatal.

La agencia estatal KCNA confirmó el primer lanzamiento de misiles de 2026, que incluyó un nuevo sistema armamentista "de vanguardia" que utiliza misiles hipersónicos.

Kim aplaudió el lanzamiento del domingo y declaró que "recientemente se han logrado importantes avances para poner nuestras fuerzas nucleares sobre una base práctica y prepararlas para una guerra real".

"Por qué es necesario queda ejemplificado por la reciente crisis geopolítica y los complicados acontecimientos internacionales", agregó el líder norcoreano citado por KCNA.

El comentario pareció una referencia al ataque estadounidense en Venezuela, que Pyongyang denunció como una "grave violación de la soberanía".

La acción es un escenario de pesadilla para las autoridades norcoreanas, que han acusado a Washington de buscar removerlas del poder.

Corea del Norte ha justificado sus programas nucleares y de misiles como un mecanismo de disuasión contra los supuestos planes estadounidenses.

El ejército surcoreano reportó el domingo el lanzamiento de "varios proyectiles, aparentemente misiles balísticos".

KCNA no precisó cuántos misiles fueron lanzados el domingo, pero indicó que "alcanzaron objetivos a 1.000 kilómetros de distancia", en el mar de Japón.