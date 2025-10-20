Corea del Norte vuelve a descargar agua de una presa en la frontera con Corea del Sur sin previo aviso

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Corea del Norte han vuelto a descargar agua de la presa de Dam, en el río Imjin, situada en la frontera con Corea del Sur, una medida que ha sido llevada a cabo sin previo aviso, según han informado las autoridades surcoreanas.

El Ministerio de Clima, Energía y Medio Ambiente de Corea del Sur ha alertado de que el nivel de agua en la zona del puente Pilseung, en territorio surcoreano, ha sobrepasado el metro de altura, lo que implica la evacuación de cualquier visitante que se desplace hasta la cuenca del río.

Es la segunda que ocurre algo así en tan solo un mes a pesar de que Pyongyang se comprometió hace años a avisar a Seúl en caso de descargar agua en la zona. Las últimas notificaciones de este tipo fueron emitidas entre los años 2010 y 2013.

Desde el Gobierno surcoreano han indicado que estas descargas suponen un peligro para los residentes de la zona, especialmente en zonas de la frontera.