Corea del Sur acuerda con EE.UU. debatir el reprocesamiento de combustible nuclear, según un ministro

“Operamos 26 centrales nucleares, compramos y traemos combustible para ellas cada vez. (...) Hemos estado sintiendo la necesidad de poder reprocesarlo y fabricar nuestro propio combustible a través de concentrados”, dijo Cho en una entrevista televisada en directo.

“Para ello, la cooperación con Estados Unidos es lo más importante. Tenemos que cambiar el acuerdo nuclear o utilizar otro método en virtud del acuerdo (entre los países). Así que es muy significativo que hayamos decidido iniciar conversaciones en esa dirección”. Corea del Sur no está autorizada a reprocesar combustible nuclear gastado, que puede utilizarse para fabricar armas nucleares, sin el consentimiento de EEUU en virtud de un acuerdo entre ambos países.

El ministro de Asuntos Exteriores Cho ha dicho anteriormente que la intención de Corea del Sur es con fines industriales y medioambientales, no para armamento nuclear.

Cho reiteró el jueves que "cualquier conversación sobre querer nuestras propias armas nucleares o tener capacidades nucleares potenciales a través de la revisión (del acuerdo) sería algo que EEUU nunca podría aceptar en términos de no proliferación nuclear en general".