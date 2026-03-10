Corea del Sur afirma que no puede impedir que EE.UU. reubique armas a Oriente Medio

Por Heejin Kim y Kyu-seok Shim

SEÚL, 10 mar (Reuters) -

Corea del Sur no puede impedir que Washington reubique algunas de las armas estacionadas en el país, dijo el martes el presidente Lee Jae-myung, tras las informaciones de que se estaban enviando sistemas de defensa antimisiles Patriot estadounidenses al conflicto en Oriente Medio.

Las noticias sobre el traslado de importantes activos militares estadounidenses han despertado la preocupación en Asia por las posibles lagunas en las defensas regionales si Washington desvía a otras operaciones los buques y misiles que actualmente se utilizan para disuadir la flexión militar de China y Corea del Norte.

"Parece que recientemente existe controversia sobre el envío fuera del país de algunas armas, como baterías de artillería y armas de defensa aérea, por parte de las fuerzas estadounidenses en Corea", dijo Lee en una reunión del gabinete, señalando que, aunque Seúl había expresado su oposición, no estaba en condiciones de plantear exigencias.

Lee insistió en que la retirada de algunas armas estadounidenses del país "no obstaculiza la estrategia de disuasión hacia Corea del Norte", señalando que el gasto en defensa y las capacidades convencionales de Corea del Sur superaban con creces los de Corea del Norte.

Corea del Sur acoge una importante presencia militar estadounidense en la defensa conjunta contra Corea del Norte, que posee armas nucleares, con unos 28.500 soldados y sistemas de defensa tierra-aire, incluidos los interceptores de misiles Patriot.

AMENAZA DE COREA DEL NORTE

El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, dijo el viernes que los ejércitos de EEUU y Corea del Sur estaban debatiendo el posible redespliegue de algunos sistemas de defensa antimisiles Patriot estadounidenses para su uso en el conflicto de Oriente Medio.

Los medios de comunicación surcoreanos informaron de que algunas baterías de misiles se habían enviado fuera de la base aérea de Osan y que probablemente se reubicarían en bases militares estadounidenses en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, aunque las autoridades surcoreanas no lo han confirmado.

Las Fuerzas Armadas de EEUU en Corea también se negaron a comentar el traslado de activos militares, alegando motivos de seguridad operativa.

Las fotografías de Reuters en la base aérea de Osan mostraban el martes múltiples lanzadores móviles en la pista que, según confirmaron los expertos, parecían ser interceptores Patriot PAC-2 y PAC-3.

Los analistas militares afirmaron que, aunque Lee tenía razón al decir que Corea del Sur es capaz de disuadir a Pionyang por sí sola, la presencia de armas estadounidenses subrayaba el compromiso de Washington con la seguridad regional.

"Existe el riesgo de que Corea del Norte malinterprete el traslado de algunas de estas armas como un pretexto para llevar a cabo provocaciones de bajo nivel con el fin de poner a prueba la postura defensiva de los aliados", dijo Choi Gi-il, profesor de estudios militares de la Universidad de Sangji.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, dijo en febrero que se centrará en ampliar el arsenal nuclear de su país y calificó a Corea del Sur como su "enemigo más hostil", mientras supervisaba el lanzamiento de prueba de un misil en un destructor naval la semana pasada.

DESTRUCTORES TRASLADADOS DESDE JAPÓN

Las fuerzas estadounidenses e israelíes llevan más de una semana atacando objetivos estratégicos dentro de Irán, lo que ha llevado a los analistas a advertir de que un conflicto prolongado que desvíe la atención de Washington de Asia podría amenazar la paz y la estabilidad regionales.

Japón también alberga importantes bases militares estadounidenses y dos destructores con misiles guiados estadounidenses con base en la ciudad de Yokosuka están actualmente desplegados en el mar Arábigo para apoyar la operación militar contra Irán, según un informe del Instituto Naval de EEUU publicado el lunes.

El único portaaviones estadounidense desplegado en Asia se encuentra en Yokosuka para su mantenimiento.

El líder del principal partido de la oposición japonesa expresó el lunes en el Parlamento su preocupación por las informaciones sobre el despliegue de buques estadounidenses con base en Japón hacia Oriente Medio.

"Japón no ha permitido el estacionamiento de fuerzas estadounidenses para que puedan salir de esas bases y disparar misiles hacia Oriente Medio", dijo Junya Ogawa, y añadió que deberían garantizar la seguridad de Japón y mantener la paz en Asia Oriental.

El Gobierno japonés no ha hecho comentarios sobre el despliegue de los buques estadounidenses. (Información de Heejin Kim y Kyu-seok Shim en Seúl, Hongji Kim en Osan, y John Geddie y Nobuhiro Kubo en Tokio; edición de Ed Davies; edición en español de María Bayarri Cárdenas)