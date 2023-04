Corea del Sur afirma que "gran parte de la información" filtrada en los documentos del Pentágono es "falsa"

El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Park Jin, ha afirmado este miércoles que "gran parte de la información" obtenida de los documentos filtrados del Pentágono es "falsa" y ha sido "inventada".

Park ha confirmado que, en este sentido, el Gobierno está manteniendo conversaciones al respecto con Estados Unidos, y ha matizado que la autenticidad de los documentos debe ser analizada.

"El Gobierno estadounidense está tratando de alcanzar la verdad, y si lo hace, Corea del Sur y Estados Unidos compartirán esa información", ha manifestado Park, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Sus palabras llegan después de que los diarios estadounidenses 'The New York Times' y 'The Washington Post' publicaran una serie de documentos que revelarían, en el caso de Corea del Sur, que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del país norteamericano estuvo interceptando comunicaciones del Gobierno surcoreano sobre el posible envío de ayuda a Ucrania en el marco de la invasión de Rusia.

El día previo, los ministros de Defensa de ambos países acordaron intercambiar informaciones al respecto con la intención de discernir si estos documentos incluyen hechos verídicos. El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, ha sostenido que las informaciones son "absurdas y falsas".

Está previsto que Park y Yoon visiten Estados Unidos a finales de abril para impulsar las relaciones entre los dos países de cara al 70º aniversario del establecimiento de sus relaciones bilaterales.

Europa Press