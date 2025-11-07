Corea del Sur.- Al menos tres muertos por el derrumbe de una torre en una planta eléctrica en Corea del Sur

MADRID, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos tres personas han muerto y otras dos han sido dadas por desaparecidas este viernes en Ulsan, en Corea del Sur, donde la torre de calderas de una planta termoeléctrica estatal se ha derrumbado atrapando a una decena de empleados.

Las autoridades locales han confirmado el fallecimiento de un varón de 44 años después de sufrir un paro cardíaco mientras los equipos de emergencias intentaban sacarlo de entre los escombros, antes de localizar los cuerpos sin vida de otras dos personas.

Las dotaciones de bomberos desplegadas están trabajando para rescatar a otros dos trabajadores, mientras que otro ha sido trasladado al hospital. Pese a ello, se teme que haya que declarar la muerte de todos ellos, según ha recogido el diario 'The Korean Times'.

A esta cifra hay que sumarle dos personas cuya ubicación aún se desconoce. En total, son nueve los trabajadores que quedaron atrapados tras el colapso de la torre de 60 metros de altura, si bien dos de ellos fueron rápidamente rescatados.

Los efectivos han abierto paso entre unos 30 metros de acero y otros escombros para llegar al lugar del derrumbe de la torre que, de acuerdo a las informaciones de Yonhap, estaba siendo desmantelada con explosivos y pertenecía a una planta termoeléctrica de la estatal Korea East-West Power Co.