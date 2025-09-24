Corea del Sur avanza hacia la legalización del arte del tatuaje

GOYANG, Corea del Sur (AP) — Song Jaemin, un popular artista del tatuaje en Corea del Sur, tiene la agenda completamente llena con semanas de anticipación y es muy respetado por sus clientes, algunos de los cuales vienen del extranjero para verle. Pero cada vez que Song tatúa a alguien, comete un delito, ya que es ilegal hacer tatuajes sin una licencia médica en Corea del Sur.

“Comencé esto a pesar de saber que era ilegal, pero estaba seguro de que las restricciones legales se relajarían y las cosas cambiarían”, explicó Song, de 28 años, en una reciente entrevista en su estudio en Goyang, cerca de Seúl. “Muchos artistas del tatuaje piensan que no estamos haciendo cosas ilegales y simplemente no hay una ley para nosotros”.

La predicción de Song podría pronto hacerse realidad. Se espera que la Asamblea Nacional de Corea del Sur apruebe pronto un proyecto de ley histórico que permitiría a personas no médicas hacer tatuajes.

La aprobación de la Ley del Tatuador marcaría una victoria para decenas de miles de tatuadores en Corea del Sur, que han recurrido a manifestaciones, apelaciones constitucionales y otros medios en su intento por anular una prohibición de décadas sobre su trabajo. Su lucha ha ganado fuerza a medida que la percepción pública hacia los tatuajes ha evolucionado.

“Creo que derramaré lágrimas, ya que sería un peso acumulado durante mucho tiempo que se quitaría de mi mente”, señaló Kim Sho-yun, de 45 años, que dirige un estudio de tatuajes cosméticos en la ciudad de Hanam.

Prohibición controversial

En el pasado, los tatuajes se asociaban en Corea del Sur con pandilleros y criminales, pero se han aceptado de forma gradual como una forma de expresión personal. Ahora es fácil encontrar personas de todos los ámbitos de la vida con tatuajes, incluidos estrellas del K-pop como Jungkook de BTS, Chaeyoung de TWICE y G-Dragon de BigBang.

Los expertos estiman que millones de surcoreanos tienen tatuajes, alrededor del 70% de ellos como tatuajes cosméticos semipermanentes en sus cejas, líneas de ojos, labios o cuero cabelludo.

A pesar de la adopción generalizada de los tatuajes, Corea del Sur todavía solo permite oficialmente que médicos con licencia los realicen, de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema de 1992 que consideró el tatuaje como un tratamiento médico, citando posibles riesgos para la salud causados por las agujas y tintas de tatuaje.

Corea del Sur sigue siendo el único país en el mundo desarrollado con tal regulación. Los artistas del tatuaje enfrentan hasta cinco años de prisión y multas de 50 millones de wones (US$35.740) si son sorprendidos tatuando a personas. Sin embargo, el gobierno no aplica estas reglas de manera agresiva, permitiendo que los tatuadores prosperen en las sombras.

Una encuesta del Ministerio de Salud de 2023 encontró que solo el 1,4% de los encuestados con tatuajes personales y el 6,8% de los que tenían tatuajes cosméticos dijeron que fueron tatuados en hospitales.

“Creo que es absurdo... Legisladores, artistas y muchas personas a mi alrededor tienen tatuajes. Pero si realmente es ilegal, ¿soy un delincuente?”, preguntó Kim Soyoung, de 54 años, cliente del estudio de Kim Sho-yun.

Song, quien ganó un premio importante en una competencia nacional de tatuajes en 2023, dijo que sus clientes incluyen agentes de policía, funcionarios públicos, soldados y tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur. Comentó que algunos de sus clientes han viajado desde China, Reino Unido, Malasia e Irak.

Temor a las sanciones

En los últimos años, los jueces han fallado cada vez más a favor de los tatuadores o han emitido fallos diferidos como una forma de protegerlos, pero algunos tatuadores han sido castigados con multas. Lim Bo-ran, líder de la Federación de Tatuajes de Corea, dijo que insta a los artista a apelar las sanciones financieras a tribunales superiores en un intento por intensificar su lucha.

Los artistas del tatuaje temen que alguien pueda denunciar la naturaleza ilícita de su negocio a las autoridades, obligándolos a investigar. Algunos tatuadores, por lo tanto, soportan el mal comportamiento de los clientes o dirigen estudios sin letreros. Algunos también se han mudado al extranjero para trabajar.

Kim dijo que estaba "realmente aterrorizada" cuando una persona cercana a ella amenazó con denunciar su negocio a las autoridades y "destruir todo lo que tengo" después de que pelearon por algo no relacionado hace seis años. Comentó que la disputa finalmente se resolvió, pero aún recuerda el pánico que la invadió.

Lim señaló que algunas tatuadoras han sufrido agresiones sexuales pero no las denunciaron a las autoridades porque temían perder sus empleos.

Ley del Tatuador

La Ley del Tatuador, que entraría en vigor tras un período de gracia de dos años, se centra en introducir licencias oficiales para los artistas del tatuaje. El proceso requeriría que los tatuadores tomen cursos de educación en higiene en lugares designados por el gobierno cada año.

Lim comentó que la ley sería una novedad bienvenida, pero que también impondría una carga a los artistas del tatuaje al ponerlos bajo supervisión gubernamental.

Hay apoyo bipartidista para la ley, que ya ha sido aprobada en los comités de salud y justicia de la asamblea. El Ministerio de Salud dice que apoya la ley, mientras que la oposición de los médicos se ha debilitado. Los expertos dicen que la ley podría aprobarse a partir del jueves, cuando está programada una sesión plenaria.

Obras significativas

Kim expresó que tiene una sensación de logro cuando sus clientes están satisfechos con que su trabajo les hace verse mejor o más atractivos.

Entre sus clientes memorables, señaló, hay pacientes con cáncer que recibieron tatuajes de cejas antes de la quimioterapia, que podría causarles la pérdida de las cejas.

Song dijo que siente "un tremendo orgullo" al poner su trabajo en los cuerpos de las personas, que lo llevarán durante toda su vida. Comentó que los tatuajes significativos en su estudio han incluido obras que representan a seres queridos fallecidos de los clientes.

"No hay límite en los tatuajes. Cualquier cosa que dibujes en papel, papel carbón, paredes o en otro lugar, también podemos hacer lo mismo en cuerpos humanos. Realmente hay estilos y artistas de tatuajes ilimitados", dijo Song.

Cuando los periodistas de Associated Press visitaron el estudio de Song, él estaba dando los toques finales a un trabajo de meses de la imagen de Jesucristo en el antebrazo de Lee Byong-joo, de 37 años, quien ya tiene muchos otros tatuajes, incluidos un tigre, una ballena, nubes y palabras de añoranza por su abuela fallecida.

“Me siento bien al poder tener imágenes que me gustan en mi cuerpo para siempre”, dijo. "Pero no puedo tener más tatuajes después de este porque mi esposa me dijo que dejara de hacerme nuevos".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.