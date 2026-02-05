Corea del Sur busca lazos con China en minerales críticos tras unirse al bloque comercial de EEUU

Por Heejin Kim y Jack Kim

SEÚL, 5 feb (Reuters) -

Corea del Sur busca cooperar más estrechamente con China en las cadenas de suministro ⁠de minerales críticos, según informó el jueves ⁠su Ministerio de Comercio, al tiempo que Seúl dio a conocer sus planes para garantizar un suministro estable de las tierras raras necesarias para las tecnologías de ⁠vanguardia.

El anuncio ‌se produce ​después de que Corea del Sur se haya unido esta semana a un bloque comercial liderado ​por Estados Unidos para minerales críticos con aliados y socios, cuyo objetivo es protegerse de la ‌fuerte dependencia de China en materiales estratégicamente críticos para la ‌fabricación avanzada.

El Ministerio de Comercio afirmó que establecería ​una línea directa y un comité conjunto con las autoridades chinas para ayudar a las empresas surcoreanas a importar minerales chinos de forma más rápida y fiable.

Corea del Sur, sede de importantes empresas de semiconductores, baterías para coches eléctricos y petroquímicas, carece de una cadena de suministro completa de tierras raras, según ha declarado el ministerio en un comunicado.

Las autoridades designarán 17 minerales críticos necesarios para la seguridad nacional y reforzarán la supervisión y el análisis de sus suministros con ⁠el fin de evitar una escasez inesperada, según el comunicado.

Para diversificar el abastecimiento, Seúl también cooperará con otros países, como EEUU, ​Vietnam y Laos, según el ministerio. El Gobierno tiene previsto destinar 250.000 millones de wones (172,35 millones de dólares) de fondos estatales para apoyar a las empresas locales que desarrollan minas en el extranjero.

En octubre, Pekín amplió el control sobre sus tierras raras, incluyendo un escrutinio adicional para los usuarios de semiconductores. En ese momento, el Ministerio de Comercio de Corea del Sur afirmó que el monopolio de China sobre las tierras raras ⁠aumentaba la inestabilidad de las cadenas de suministro mundiales.

El miércoles, Corea del Sur fue elegida para presidir ​un bloque comercial preferencial para minerales críticos, denominado Foro sobre Compromiso Geoestratégico de Recursos (FORGE, por sus siglas en inglés), presentado por Washington en un esfuerzo por proteger las cadenas de suministro para que ningún país las utilice como herramienta de influencia geopolítica.

Mientras ‍que EEUU ha buscado agresivamente formas de asegurar el suministro de minerales críticos después de que Pekín ejerciera el año pasado su dominio restringiendo las exportaciones, Corea del Sur ha adoptado un enfoque más diplomático con China para abordar la estabilidad del suministro de materiales críticos para su sector manufacturero.

El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, dijo ​en una reunión en Washington que Seúl, que presidirá el bloque hasta junio, impulsará la coordinación con sus socios y ayudará a promover la inversión en proyectos para garantizar las cadenas de suministro, según informó el ministerio.

(1 dólar = 1450,5600 wones) (Información de Heejin ‍Kim y Jack Kim; edición de Ed Davies; edición en español de María Bayarri Cárdenas)